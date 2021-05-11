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Müge Anlı'nın kardeşi kimdir? Sonunda ortaya çıktı! Müge Anlı canlı yayında kardeşini tanıttı...

11.05.2021 16:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hafta içi her gün ATV ekranlarında yayınlanan ve reyting rekorları kıran 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' programının sunucusu Müge Anlı'nın erkek kardeşi sonunda ortaya çıktı. Müge Anlı daha önce programda kardeşi hakkında bazı bilgiler vermişti. Peki Müge Anlı'nın kardeşi kimdir?

İşte ilgiyle izlenen canlı yayın süprizi...

MÜGE ANLI'NIN KARDEŞİ ORTAYA ÇIKTI! CANLI YAYINDA TANITTI

ATV’nin reyting rekorları kıran ve ilgiyle izlenen programı 'Müge Anlı ile Tatlı Sert'in sunucusu Müge Anlı'nın kardeşi olup olmadığı uzunca bir süredir merak ediliyordu.

CANLI YAYINDA ORTAYA ÇIKTI

CANLI YAYINDA ORTAYA ÇIKTI
Anlı'nın erkek kardeşi programda yapılan canlı yayın sırasında ortaya çıktı. Müge Anlı'nın erkek kardeşini görenler gözlerine inanamadı.

STÜDYOYA ERKEK KARDEŞİYLE GELDİ!

STÜDYOYA ERKEK KARDEŞİYLE GELDİ!
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında izleyenlere bir sürpriz yapan Müge Anlı, stüdyoya erkek kardeşiyle birlikte geldi.

PROGRAMIN EDİTÖRLÜĞÜNÜ ÜSTLENİYOR!

PROGRAMIN EDİTÖRLÜĞÜNÜ ÜSTLENİYOR!
Müge Anlı'nın kardeşi Mert Efe Anlı'nın 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' programının editörlüğünü üstlendiğini ortaya çıktı.

"ADINI BEN KOYDUM"

"ADINI BEN KOYDUM"
Müge Anlı kardeşi Mert Efe Anlı hakkında geçtiğimiz aylarda şu açıklamaları yapmıştı: "Onun adını ben koydum, bütün hastanede ‘bizimki güzel, sizinkisi çirkin" diye gezdirdiğim benim bebeğim, güzel oğlum."
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Anahtar Kelimeler:
Müge Anlı Müge Anlı ile Tatlı Sert
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