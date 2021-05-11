Müge Anlı'nın kardeşi kimdir? Sonunda ortaya çıktı! Müge Anlı canlı yayında kardeşini tanıttı...

İşte ilgiyle izlenen canlı yayın süprizi...
MÜGE ANLI'NIN KARDEŞİ ORTAYA ÇIKTI! CANLI YAYINDA TANITTI
ATV’nin reyting rekorları kıran ve ilgiyle izlenen programı 'Müge Anlı ile Tatlı Sert'in sunucusu Müge Anlı'nın kardeşi olup olmadığı uzunca bir süredir merak ediliyordu.
CANLI YAYINDA ORTAYA ÇIKTI
Anlı'nın erkek kardeşi programda yapılan canlı yayın sırasında ortaya çıktı. Müge Anlı'nın erkek kardeşini görenler gözlerine inanamadı.
STÜDYOYA ERKEK KARDEŞİYLE GELDİ!
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında izleyenlere bir sürpriz yapan Müge Anlı, stüdyoya erkek kardeşiyle birlikte geldi.
PROGRAMIN EDİTÖRLÜĞÜNÜ ÜSTLENİYOR!
Müge Anlı'nın kardeşi Mert Efe Anlı'nın 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' programının editörlüğünü üstlendiğini ortaya çıktı.
"ADINI BEN KOYDUM"
Müge Anlı kardeşi Mert Efe Anlı hakkında geçtiğimiz aylarda şu açıklamaları yapmıştı: "Onun adını ben koydum, bütün hastanede ‘bizimki güzel, sizinkisi çirkin" diye gezdirdiğim benim bebeğim, güzel oğlum."
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