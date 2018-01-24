Müge Anlı'nın kızı boyu kadar oldu

Son Güncelleme 6 saat önce MAGAZİN HABERLERİ | 24.01.2018 14:39 |6 saat önce

Ünlüleri çok iyi tanıyoruz. Peki çocuklarını ne kadar tanıyoruz?

İşte ünlülerin çocukları...

Ünlülerin çocukları

Şimdilerde sahne ve sinema dünyasında fırtınalar estiren isimleri bebeklik fotoğraflarından tanıyabilecek misiniz?

1 / 84 ATV ekranlarında sunduğu programda kayıpları bulması ile adından söz ettiren Müge Anlı'nın televizyon dünyasından uzak tuttuğu kızının görüntüleri ortaya çıktı.

2 / 84 Müge Anlı'nın eski eşi Burhan Akdağ'dan bir kızı var. Kızının ismi de Lidya.

3 / 84 Ancak başarılı sunucu kızını çok fazla ekran karşısına çıkartmıyor.

4 / 84 İşte Müge Anlı'nın kızı Lidya...

5 / 84 Sürpriz karar! Okulu bıraktı Defne Samyeli'nin 21 yaşındaki kızı Deren Talu Amerika'da 2 yıldır gittiği okulunu oyuncu olmak için bıraktı.

6 / 84 Sürpriz karar! Okulu bıraktı Türkiye'de zaman zaman mankenlik yapan Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu’ya bir çok sinema ve dizi teklifi geldiği iddia edildi. Amerika'da 2 yıldır gittiği okula ara veren Talu'nun teklifleri değerlendirdiği öğrenildi. (Posta)

7 / 84 Defne Samyeli, Eren Talu'dan olan kızı Deren Talu'yu Amerika'da dünyaya getirmişti.

8 / 84 Kimi anne - babasının izinden gidip ünlü oldu, kimi ise hiç tanınmayan bir ailenin ferdiydi... Gün geldi çocuklar büyüdü... Şimdi her biri kariyerlerinde emin adımlarla ilerliyor... İşte dünün çocukları bugünün yıldızları olan o isimler... Fotoğraflar - Instagram

9 / 84 Annesinin kucağında objektife el sallayan kız çocuğunu tanıdınız mı?

10 / 84 Fotoğraftaki kişi Aslı Tandoğan... Ünlü oyuncu çocukluk yıllarına ait fotoğrafı "Canım Annem... Gölköy bizimken..." notu ile paylaştı.

11 / 84 Mavi gözleri, tombik elleri, siyah pabuçları ile etrafını seyreden bu bebeği tanıdınız mı? O şimdilerde yaptığı her açıklamasıyla gündem yaratan çok ünlü bir isim...

12 / 84 Fotoğraftaki bebek Hülya Avşar... Avşar kızı Instagram'da paylaştığı bu fotoğrafın altına 'Tombik Hülya' notunu düştü...

13 / 84 Oyuncu Özge Borak çocukluğuna ait bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

14 / 84 Borak fotoğrafının altına şunları yazdı: 'Güzel çocuklardık... Sokakta oynayan, oyuncakla, birbirimizle oyunlar oynayan.. Öyle kolay kolay sıkılmazdık, fikrimiz vardı oyunlar üretecek... Bağıra çağıra, coşkuyla oynardık ki “hadi gidin evinizin önünde oynayın” denirdi bize. Güzeldik. O zaman geçmişe dönmenin benim için harikası gelsin.. İtinayla anne gözlüğü takılıp, poz verilir... Not: Evet, kulaklar kepçe... Ameliyat olmadan, büyüdükçe kendiliğinden düzelen nadir şanslılardanım. Anne n’aptın üstüne mi yatırdın beni söyle de bilsinler'

15 / 84 Objektife poz veren altın sarısı saçlı bu çocuğu tanıdınız mı? O şimdi çok ünlü bir isim...

16 / 84 Fotoğraftaki kişi oyuncu-sunucu Uraz Kaygılaroğlu... Ünlü oyuncu çocukluk yıllarına ait bu kareyi "Balıkesir 52 Evler, Beko ve Miçoların evin altındaki park yeni yapılmış yeşermemiş bile..." notu ile Instagram sayfasında paylaştı...,

17 / 84 Sarı permalı saçları, siyah kemik gözlükleri, kırmızı balıkçı kazağı ve pötikare ceketi ile objektife poz veren bu oyuncuyu tanıdınız mı? O şimdilerde milyonların hayran olduğu bir isim!

18 / 84 Fotoğraftaki kişi son olarak İçerde dizisi ile ekranlara gelen Rıza Kocaoğlu'nun ta kendisi. Kocaoğlu, fotoğrafını "Saç :)) sene 98 mi, 99 mu falan filan ;)" notu ile Instagram'da paylaştı.

19 / 84 Ata Demirer, yıllar öncesine ait fotoğrafını sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaştı.

20 / 84 Demirer bu fotoğrafın altına "Bir genconun albümünden çıkmış benimle de paylaştı sağolsun... 80'ler Bursa'sı..Akbıyık Mahallesi... Cami duvarına yaslanıp sırıtan çocuk tanıdık geldi mi" notunu düştü.

21 / 84 BERGÜZAR - TANJU KOREL 'Birbir Gece' dizisi ile yıldızı bir anda parlayan Bergüzar Korel'in başarısı aileden geliyor.

22 / 84 Esmer güzeli oyuncu, sahnelerin usta isimlerinden Tanju Korel ve Hülya Darcan'ın kızı.

23 / 84 Yıllarca setlerde babasını izleyen Bergüzar Korel, yeni nesilin başarılı oyuncularından biri.

24 / 84 ALİ - KEMAL SUNAL Komedi filmlerinin unutulmaz oyuncusu merhum Kemal Sunal'ın oğlu Ali Sunal babası gibi oyunculuğu seçti.

25 / 84 "Propaganda" dahil birçok filmde babasıyla birlikte oynadı

26 / 84 Ali Sunal şimdilerde Güldür Güldür ile ekranlarda.

27 / 84 Kıvır kıvır saçları, zümrüt yeşili gözleriyle objektife gülümseyen kız çocuğunu tanıyabildiniz mi? Fotoğraflar Instagram

28 / 84 Fotoğraftaki küçük kız Birce Akalay'dan başkası değil! Ünlü oyuncu imaj değişikliğiyle ilgili yapılan eleştirilere yıllar öncesine ait bir kareyle yanıt verdi ve altına "Bu kızın saçlarına n'oldu yaaa böyle diye ısrarla soran olursa;O doğuştan kırpıktı dersiniz." notunu dütşü.

29 / 84 Henüz 8 yaşındayken yanında köpeği ile objektife gülümseyen bu çocuğu tanıyabildiniz mi?

30 / 84 O ufaklık, en son İçerde dizisi ile ekranlarda fırtınalar Estiren Çağatay Ulusoy'un ta kendisi! Genç oyuncu 1998 yılına ait fotoğrafı 'Ben ve Coach' notu ile Instagram'da paylaştı.

31 / 84 Yıllar geçti ama o çok değişmedi, peki siz bu ünlüyü tanıdınız mı?

32 / 84 Verdiği kilolarla tüm dikkatleri üzerine çeken Büşra Pekin ilkokul yıllarına ait bir fotoğrafını paylaştı.

33 / 84 Yıllar geçmesine rağmen siması hiç değişmeyen Pekin yayınladığı bu kareye, "Neden bu duygusallık minik Büşra... Kendi kendime kestiğim kahküllerim uçuşurken, onun pismanlığı mı acaba?" notunu düştü.Kısa sürede çok sayıda beğeni alan fotoğrafa 'hiç değişmemişsiniz' yorumları yapıldı.

34 / 84 CEYDA - İSMAİL DÜVENCİ Beyazperdenin ve televizyon dizilerinin vazgeçilmez ismi Ceyda Düvenci de kendisine meslek olarak babasının yıllarca emek verdiği oyunculuğu seçti.

35 / 84 Canlandırdığı karakterlerle izleyicilerin gözünde ayrı bir yer edinmeyi başaran Ceyda Düvenci, İsmail Düvenci'nin kızı.

36 / 84 "Son Yüzleşme" isimli dizide ilk kez babasıyla aynı sahneyi paylaşan Ceyda Düvenci duygularını `Bu bir oyuncu için onur verici bir durum. Babamla birlikte aynı dizide oynadığım için çok mutluyum` diyerek anlatmıştı.

37 / 84 ÇAĞRI - EMEL MÜFTÜOĞLU Çağrı'nın anne mesleğini seçeceği daha çocukluk yıllarından belliydi.

38 / 84 Emel Müftüoğlu'nun Oğuz Müftüoğlu'ndan olan kızı Çağrı Ortaokuldan sonra müzik eğitimleri almaya başladı.

39 / 84 Şuan 21 yaşında olan Çağrı geçtiğimiz aylarda ilk albümünü müzikseverlerin beğenisine sundu.

40 / 84 DOĞA - AZİZ RUTKAY Genç oyuncu Doğa Rutkay babasının izinden yürümeyi tercih eden yıldızlardan.

41 / 84 İlk kez dokuz yaşındayken" Bir Halk Düşmanı" isimli oyunda sahneye çıkan ve babasının kızını oynayan Rutkay, ardından Kelşanlı Ali Destanı ile izleyici karşısına çıktı.

42 / 84 Bir çok teklevizyon dizisinde boy gösteren Doğa Rutkay için babası, "Kızımla gurur duyuyorum" diyor...

43 / 84 FADİK SEVİN - SÖNMEZ ATASOY Oynadığı cesur sahneler ile adından söz ettiren Fadik Sevin Atasoy da babasının izinden yürüyenlerden.

44 / 84 Oyuncu Sönmez Atasoy'un kızı olan Fadik Sevin, "Bizim Evin Halleri" isimli dizi ile kariyer hayatına başladı.

45 / 84 Son olarak rol aldığı "Zeynep'in sekiz günü" isimli film yüzünden eleştirilere maruz kalan genç oyuncunun en büyük destekçisi meslektaş olduğu babasıydı.

46 / 84 GÖKHAN - GÖRSEL ARSOY 90'lı yılların başarılı jönlerinden olan Gökhan Arsoy, Yeşilçam'ın sayılı yakışıklılarından Göksel Arsoy'un oğlu.

47 / 84 Kendisini oyunculuğa adadığını söyleyen Gökhan Arsoy, bir çok projede izleyici karşısına çıktı.

48 / 84 Oğlunu ekranda izlemenin büyük bir keyif olduğunu söyleyen Göksel Arsoy, oğluyla gurur duyduğunu her fırsatta dile getiriyor.

49 / 84 GÜLŞAH SOYDAN - HÜLYA KOÇYİĞİT 1980'li yılların Yeşilçam'a kazandırdığı çocuk yıldızlardan biri de Gülşah Soydan...

50 / 84 Başta annesi Hülya Koçyiğit olmak üzere, Kemal Sunal, Fikret Hakan, Ayşen Guruda gibi usta isimlerle kamera karşısına geçen Gülşah dönemin adından en çok söz ettiren çocuk oyuncusu oldu.

51 / 84 Şimdilerde Ender Alkoçlar ile evli olan Gülşah Soydan, o yıllları tanımlarken "hayatımda yaşadığım en güzel günlerdi" diyor...

52 / 84 İLKER İNANOĞLU - FİLİZ AKIN Yeşilçam'In adından söz ettirmeyi başaran çocuk oyuncularından biri de İlker İnanoğlu...

53 / 84 Filiz Akın'ın Türker İnanoğlu ile olan evliliğinden dünyaya gelen İlker, izleyicinin karşısına ilk kez 'Yumurcak' tiplemesi ile çıktı.

54 / 84 En son 'Hayat Yolun'da dizisiyle ekranlarda boy gösteren ünlü oyuncu ”Artık dizilerde oynamam, sinema filmi olabilir ama. Artık yapımcılık tarafı daha ağır basıyor” açıklamasını yapmıştı.

55 / 84 IRMAK - CİHAN ÜNAL Tiyatro dünyasının zirvedeki isimlerinden birisi olan Cihan Ünal'ın kızı Irmak Ünal, eğitim hayatını Amerika'da tamamladı.

56 / 84 Türkiye'ye döndükten sonra "Kampusistan" adlı dizisiyle baba mesleği olan oyunculuğa ilk adımını attı.Sonrasında bir çok filmde rol alan Irmak Ünal,"Babam bana destek olmuyor" açıklamaları ile gündemi meşgul etti.

57 / 84 Irmak Ünal, babasının izinden yürümek konusunda kararlı gibi görünüyor.

58 / 84 KENAN - YURDAER DOĞULU Yurdaer Doğulu'nun Serpil Doğulu ile olan evliliğinden olan Kenan Doğulu, 1974 yılında doğdu.

59 / 84 Kenan Doğulu, uzun yıllar müzik piyasasına emek veren babasının izinden yürümeyi tercih etti ve çocukluk yıllarından itibaren abisi ile birlikte müzik çalışmalarına ağırlık verdi.

60 / 84 Kenan Doğulu, şimdilerde yaptığı albümlerle satış rekorlarını zorluyor...

61 / 84 KEREM - SADRİ ALIŞIK Sinemamızın "Turist Ömer'i Sadri Alışık'la "Kamelyalı Kadın'ı Çolpan İlhan'ın oğulları Kerem Alışık 1960 yılında dünyaya geldi.

62 / 84 Sadri Alışık'ın en büyük isteği sanatçı bir ailenin içinde büyüyen oğlu Kerem Alışık'ın oyuncu olmasıydı.

63 / 84 Kerem Alışık, babasını kaybettikten sonra onun hayattayken çok istediği şeyi yaptı ve 'Fırtınalar' adlı diziyle oyunculuğa ilk adımını attı.

64 / 84 ŞEVVAL - LEMAN SAM Karadeniz müziğinin güçlü isimlerinden Şevval Sam'da sanatçı bir aileden geliyor.

65 / 84 Türk Pop müziğinin duayen isimlerinden Leman Sam'ın kızı olan sanatçı mesleğe reklam müzikleri yaparak başladı.

66 / 84 Bir çok albüme imza atan Şevval Sam, yer aldığı projelerle bu camiada kalıcı olduğunu kanıtlıyor.

67 / 84 MEHMET ALİ - SADETTİN ERBİL Türkiye'nin en çok konuşulan şovmenlerinden Mehmet Ali Erbil'in de başarısı aileden geliyor.

68 / 84 Beyazperdenin emektarlarından Sadettin Erbil'in oğlu olan Mehmet Ali Erbil, çocukluk yaşlarından beri kameralara aşina. ünlü anneler , ünlü babalar , ünlü çocuklar , ben büyüyünce ünlü olacağım

69 / 84 Birçok proje için birlikte kamera karşısına geçen baba-oğul, oyunculuktaki başarılarını gözler önüne serdi.

70 / 84 MÜJDE AR - AYSEL GÜREL Yaptığı açıklamalar ve sivridilli eleştirileri ile magazin basınına malzeme veren Müjde Ar, Türk televizyon tarihinin ilk dizisi Aşk-ı Mamnu ile şöhreti yakaladı.

71 / 84 Söz yazarı Aysel Gürel'in kızı olan Müjde Ar kısa sürede aranılan bir oyuncu oldu.

72 / 84 Son olarak NTV'de yayınlanan "Güzel Haberler" programını sunan Müjde Ar'ın 100'ü aşkın filmi bulunuyor...

73 / 84 SÜHEYL - BEHZAT - NEJAT UYGUR Eğlence programlarının renkli sunucuları Süheyl ve Behzat Uygur kardeşler Türk izleyicisinin kalbinde ayrı bir yere sahip.

74 / 84 Babaları Nejat Uygur'un izinden yürüyerek kendilerini oyunculuğa adayan kardeşler, sadece tiyatroda değil sinemada da kendilerini ispatladılar.

75 / 84 Beş oğlundan ikisiyle meslektaş olan Nejat Uygur, "Oğullarımın hepsiyle ayrı ayrı gurur duyuyorum" demişti...

76 / 84 SEREN - ÖZTÜRK SERENGİL Sinemaya uzun yıllar emek vermiş olan Öztürk Serengil'in kızı Seren Serengil de başlarda babasının izinden yürüdü...

77 / 84 Bir çok televizyon dizisinde başrol oynayan Seren Serengil, sonralarda sahnelere transfer oldu.Yaptığı albümler sayesinde kısa sürede sahnelerin yıldızı olmayı başardı.

78 / 84 Seren Serengil, şu sıralar ara verdiği müzik yaşantısına geri dönmeyi planlıyor.

79 / 84 ŞENER - ALİ ŞEN Komedi filmlerinin duayen ismi Şener Şen, 1941 yılında dünyaya geldi.

80 / 84 Bir dönem Muş'ta köy öğretmenliği yapan sonrasında ise belediye tiyatrosunda sahneye çıkmaya başlayan Şener Şen, Sözde Kızlar filmi ile sinemaya adım attı.

81 / 84 Oyuncu Ali Şen'in oğlu olan usta sanatçı,sinemaya adadığı 45 yılın ardından "Yeşilçam" deyince akla ilk gelen isimlerden olmayı başardı.

82 / 84 YEŞİM - DURSUN SALKIM Bir dönemin ünlü ses sanatçısı Dursun Salkım'ın kızı Yeşim Salkım, baba mesleğini seçenlerden.

83 / 84 Evliliğinde aradığı mutluluğu bulamadığı için boşanmak zorunda kalan Salkım, kızına bakabilmek için şarkı söylemeye başladı.