Müge Anlı'nın yayınından sonra harekete geçildi! Donarak ölmüş

Isparta’da annesi ile birlikte yaşayan engelli 31 yaşındaki Gülsüm Doğan, 9 gün önce kaybolmuştu. Atv'de ekrana gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert'te aranan engelli kadın, Burbur’da ormanlık alanda donarak ölmüş halde bulundu.

Müge Anlı, kayıp olayını araştırırken bir aile dramını da ortaya çıkardı. Gülsüm Doğan’ın annesi de kendisi gibi engelliydi ve hayatını tek başına idame ettirecek durumda değildi. Annenin bu perişan durumunu ekrana getirip bir çözüm yolu ararken, canlı yayını ihbar kabul eden Isparta Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü devreye girdi. Ailenin yaşadığı eve sosyal hizmetler uzmanları gönderildi.

Yapılacak incelemenin ardından 72 yaşındaki kadın hakkında gerekli işlemler yapılacak.

