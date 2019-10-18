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Müge Anlı sosyal medyada olay oldu! 'Sevgilim sen annenin kızı değil misin?'

DİZİ HABERLERİ  | 18.10.2019 16:13 | Son Güncelleme

66 yaşındaki Gülümser Bulut, geçtiğimiz sene evindeki çekyatın altında öldürülmüş ve kefenlenmiş halde bulundu. Bulut'un kızı Müge Anlı'nın programına katıldı; Anlı'nın canlı yayına çıkan kadına "Sevgilim" diye hitap etmesi Twitter'da trend oldu.

İzmir'de kızı Hatice Ayhan ile birlikte yaşayan 67 yaşındaki Gülümser Bulut, 19 Ağustos'ta kayıplara karıştı. Kızı Hatice ve akrabası Hacer Huy, 21 Ağustos'ta Gülümser Karabulut'un evindeki çekyatın altında yaşlı kadını kefenlenmiş bir şekilde ölü halde buldu.

MÜGE ANLI 'SEVGİLİM' DEYİNCE TREND OLDU

Annesinin cesedi kendi yattığı çekyatın altında bulunan ve 7 ay hapis yatan Hatice Ayhan, kardeşinin kendisini suçlamasıyla Müge Anlı'nın canlı yayına katıldı. Annesinin ölümünde bir suçu olmadığını söyleyen Hatice Ayhan ile Müge Anlı'nın arasında geçen dialog ise Twitter'da olay oldu.

Olayı çözmeye çalışan Müge Anlı, canlı yayında kadına "Sevgilim" diye seslenince Twitter'da trend oldu. Çelişkili ifadeler veren Ayhan'ın anlattıkları karşısında gerilen Anlı'nın canlı yayındaki halleri herkesi güldürdü.

Anlı'nın "sevgilim sen annenin kızı değil misin" sorusu sosyal medyanın gündemine oturdu.

"ANNEM ÖLMÜŞ BEN ÜZERİNDE YATIYORUM"

İzmir'in Konak ilçesinde yaşayan 66 yaşındaki Gülümser Bulut 18 Ağustos 2018'de evindeki çekyatın altında battaniye sarılı halde aynı evde yaşadığı kızı Hatice Ayhan tarafında ölü bulundu. İddialara göre Hatice Ayhan annesinden 3 gün boyunca haber alamadı ve genç kadın hastanelerde annesini aradı. Hatice Ayhan 3 günün sonunda Yunus Kahraman'ın annesi olan teyzesi ile birlikte eve geldi ve korkunç manzara ile karşılaştı.

Teyzesiyle birlikte eve gelen Hatice Ayhan evde fare kokusunda benzer bir koku olduğunu söyleyerek çekyata yöneldi ve annesini öldürülmüş, kefenlenmiş bir şekilde buldu. Ayhan günlerdir üzerinde uyuduğu çekyatın içerisinde annesinin cansız bedeni ile karşılaşmanın verdiği şok ile "Annem ölmüş ben üzerinde yatıyorum" çığlıkları attı.

7 AY HAPİS YATIP SERBEST BIRAKILMIŞTI

Bu olay sonrasında durum polise bildirildi. Olay yerine gelen cinayet büro ekipleri evde inceleme başlattı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Hatice Ayhan verdiği çelişkili ifadeler sebebiyle olay gecesi sevk ediliği adliyede tutuklandı. Kasten öldürme suçuyla yargılanarak tutuklanan Ayhan 7 ay ceza evinde kaldıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.

Müge Anlı'nın programına katılan Gülümser Bulut'un kız kardeşi Nejla hanım öz yeğeni Hatice Hanım'ın katil olduğunu söyleyerek Gülümser Bulut'u "Hatice'den korkuyordu. Korkuma kapıyı pencereyi kilitleyip yatıyorum" dediğini söyledi.

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