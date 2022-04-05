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Müge Anlı Suriyeli kadına vatandaşlık alma sözüyle tepki çekti! Twitter'da gündem oldu

05.04.2022 15:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Müge Anlı geçtiğimiz haftalarda evinde pompalı tüfek olan Suriyeli'ye verdiği cevapla gündem olmuştu. Müge Anlı bu kez programa katılan Bülent Tuna'nın Suriye mültecisi eşine vatandaşlık için yardım sözü verdi. Müge Anlı'nın bu desteğine sosyal medyadan tepki yağdı.

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında kayıp olarak aranan Celal'i son gören Bülent Tuna, bu kez Suriyeli eşi Esma Tuna ile ekrana çıktı. Bülent Tuna ile kendisinden büyük olduğu için evlenmek istemediğini belirten Esma Tuna, vatandaşlık kazanmak için ona 3 yıl tahammül ettiğini söyledi.

Müge Anlı'dan Suriyeli vatandaşa sert sözler! 'O kadar pompalı tüfek meraklısıysan gitseydin de ülkeni korusaydın'Müge Anlı'dan Suriyeli vatandaşa sert sözler! 'O kadar pompalı tüfek meraklısıysan gitseydin de ülkeni korusaydın'

TÜRKİYE VATANDAŞI OLMAK İÇİN YARDIM İSTEDİ

Suriyeli kadın 'vatandaşlık için evlilik yaptığını' itiraf etmesinin hemen ardından Müge Anlı'ya seslendi. Esma Tuna, 'Müge Hanım benim senden ricam var. Bu vatandaşlık sen bana yardımcı oldu. 4 sene oldu kimse bana sahip çıkmadı' dedi. Bunun üzerine Müge Anlı 'Olayım ben sana çünkü senin de durumunu çok iyi görmüyorum açıkçası' karşılığını verdi.

MÜGE ANLI SÖZ VERİNCE SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKTİ

Müge Anlı'nın Suriyeli mülteciye 'vatandaşlık için yardımcı olma sözü' vermiş olması sosyal medyanın gündemine girdi. Müge Anlı'ya 'Suriyelilere vatandaşlık verilmesini istemiyoruz' diyenler yoğun tepki gösterdi.

Bunun üzerine Müge Anlı canlı yayında tepkilere şu karşılığı verdi:

"Kanunları ben yapmıyorum. Kadın kazandıysa vatandaşlığını kazandı. Hakkını kazandığı halde erkek baskısı ile hakkını kullanamayan kişiye elbette yardım ederim. Sapla samanı karıştırmayalım. Kadın hakkını kazanmış... "


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Müge Anlı
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