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Müge Anlı ve Şinasi Yüzbaşıoğlu'nun düğün tarihi ne zaman? Müge Anlı beraber olduğu Şinasi Yüzbaşıoğlu ile ne zaman evlenecek? tarih belli mi?

21.06.2022 14:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Müge Anlı'nın beraber olduğu Şinasi Yüzbaşıoğlu ile ne zaman evleneceği ünlü ismin 20 Haziran 2022 Pazartesi günü canlı yayınlanan programda yaptığı açıklama sonrası merak konusu oldu. Vatandaşlar basında yer alan haberler sonrası internette araştırma yapmayı sürdürüyor. Peki Müge Anlı beraber olduğu Şinasi Yüzbaşıoğlu ile ne zaman evlenecek? Müge Anlı ve Şinasi Yüzbaşıoğlu'nun düğün tarihi ne zaman? İşte detaylar..

Müge Anlı ve Şinasi Yüzbaşıoğlu'nun düğün tarihi ne zaman? Müge Anlı beraber olduğu Şinasi Yüzbaşıoğlu ile ne zaman evlenecek? tarih belli mi?

Müge Anlı ve Şinasi Yüzbaşıoğlu'nun düğün tarihi ne zaman? Ünlü isim, dün canlı olarak ekrana gelen programda evleneceğini duyurmuştu. Peki Müge Anlı beraber olduğu Şinasi Yüzbaşıoğlu ile ne zaman evlenecek? Müge Anlı ve Şinasi Yüzbaşıoğlu'nun düğün tarihi ne zaman? Konuya ilişkin ayrıntılar haberimizde...

MÜGE ANLI KİMİNLE BERABER?

Müge Anlı, Şinasi Yüzbaşıoğlu ile beraber olduğunu 20 Haziran Pazartesi günü şu sözlerle duyurdu:

"Müstakbel damadınızın adı Şinasi Yüzbaşıoğlu. Kendisi devlet memuru. Çok da saygı duyduğum bir mesleği var. Siz her zaman benim özel yaşamıma saygı duydunuz. Bu kararıma da saygı duyacağınıza, mutluluğum için de edeceğinize eminim."

MÜGE ANLI BERABER OLDUĞU ŞİNASİ YÜZBAŞIOĞLU İLE NE ZAMAN EVLENECEK?

Müge Anlı ve Şinasi Yüzbaşıoğlu'nun 25 Haziran'da sade bir nikah töreni düzenleyecekleri öğrenildi.

ŞİNASİ YÜZBAŞIOĞLU KİMDİR?

Şinasi Yüzbaşıoğlu, 4. sınıf emniyet müdürü olarak İstanbul Asayiş Şube Müdürü olarak görev almaktadır.

Şinasi Yüzbaşıoğlu daha önce Adana'da da aynı görevde bulunmuştur.

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