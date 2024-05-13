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  4. Müge Anlı'ya çıkmıştı! Korkunç cinayette sır perdesi aralandı: İple boğdu ardından...

Müge Anlı'ya çıkmıştı! Korkunç cinayette sır perdesi aralandı: İple boğdu ardından...

13.05.2024 20:33
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Muğla'da 22 Mart'ta ortadan kaybolan Şaban Ataş'tan bir daha haber alınamadı. Kaybolma vakası Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ele alınırken şoke eden gerçekler ortaya çıktı. Müge Anlı'nın programdan sonra baş başa görüştüğü Şaban Ataş'ın eski eşinden şaşırtan itiraf geldi. İşte detaylar...

Müge Anlı'ya çıkmıştı! Korkunç cinayette sır perdesi aralandı: İple boğdu ardından...

Müge Anlı'nın programında ele alınan korkunç cinayette sır perdesi aralandı. Edinilen bilgiye göre, Seydikemer ilçesinde 22 Mart tarihinde ortadan kaybolan 52 yaşındaki Şaban Ataş'tan bir daha haber alınamadı.

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CESEDİN YERİNİ SÖYLEDİ!

Kaybolma vakası Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ele alınırken, programa Şaban Ataş’ın eski eşi Emine Karabulut, çocukları ve akrabaları katıldı. İddialara göre programın ardından Müge Anlı’nın baş başa görüştüğü Emine Karabulut cinayeti itiraf ederek, cesedin yerini söyledi. Durumun Seydikemer İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bildirilmesinin ardından ekipler belirtilen bölgeye gitti. Ekipler, Sarıyer mevkiinde üstü taşlarla örtülmüş bir ceset buldu. Cesedin Şaban Ataş’a ait olduğu teyit edildi.

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Boşanmasına rağmen Şaban Ataş ile aynı evde yaşamaya devam eden Emine Karabulut'un itirafında “Kahvaltıda Burhanettin Öztürk, Şaban ve ben oturuyorduk. Aralarında kavga çıktı. Burhanettin, Şaban’ı iple boğdu, ardından cesedi götürdü” dediği iddia edildi.

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Yapılan itirafın ardından 3 kişi gözaltına alındı.

(İHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Müge Anlı
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