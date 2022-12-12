Müge Anlı'ya da sinirlendi: TikTok’a video koydum Emine denk geldi! 4 çocuklu kadın 7 çocuklu Battal’la "Satmak için..."

Konya'dan ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvuran Hüseyin Bey, 25 yıllık 4 çocuk annesi eşi Emine'nin kandırıldığını öne sürdü ve bir anda kayıplara karıştığını söyledi. 4 çocuğu ve 3 torunu olan Emine'nin TikTok'ta tanıştığı 7 çocuklu Battal'la birlikte olduğunu söyleyen Hüseyin Bey, Emine'nin durumunu merak etti. Battal'ın yayına bağlanmasıyla şoke eden gelişmeler yaşanırken duydukları karşısında Müge Anlı'nın da ağzı açık kaldı. İşte Emine'nin Battal'la tanışma hikayesi ve ardından yaşanan akılalmaz olaylar...

"TİKTOK'TA BATTAL'LA TANIŞTI! BİLEZİKLERİ DE GÖTÜRMÜŞ"

Yaşadıklarını anlatan Hüseyin “25 senedir evliyim, 4 çocuğumuz var, 3 torunumuz var. Hiçbir sıkıntımız yoktu. 29 Kasım’da kayboldu. Yanında giderken de 3 bilezik götürmüş gitmiş. Bilezikler de 60 bin TL değerinde. TikTok’ta tanıştığı Battal denen kişi kandırdı. Başına bir sıkıntı gelecek diye buraya geldim ben de.” şeklinde konuştu.

"TELEFONUNDA O ADAMIN RESİMLERİ ÇIKTI"

Birkaç ay önce şahit olduğu konuşma nedeniyle kısa bir süre eşiyle arasının açıldığını da anlatan Hüseyin, “6-7 ay evvel bunu telefonda yakaladım konuşurken, kiminle konuşuyorsun dedim, bir arkadaşımla dedi. Telefonu ver bakayım dedim. Elinden alacaktım, göstermedi. Hiçbir şey söylemeden telefonu elinden aldım. Bir de bu yani WhatsApp’ta çok görüşüyordu, TikTok’lardan hiç çıkmıyordu. O öfkeyle annesini, kardeşini aradım. Kızınızı götürün dedim, geldiler götürdüler. 2-3 gün sonra telefonunda o adamların resimleri çıktı. Kendi resimleri, o adamın resimleri çıktı. Annesine gittim, bu resimler ne diye. Aşk şiirli şeyler vardı TikTok’ta. Bu fotoğrafları niye attın dedim ben. Bu senin telefonunda çıkan, benim telefonumda da çıkar dedi. İkimizin WhatsApp’ı, TikTok’u aynı olduğu için… Öyle deyince ben de tamam dedim. Ben dedim ki o adamla aranda bir şey varsa gelme benim evime dedim. Yoksa gel çocuklarının başına, gidelim dedim, geldik biz eve. O geldikten sonra çok iyi olduk biz. Telefonu 1 hafta ona vermedim. Ya benim telefonumu verirsin ya ben giderim dedi. Sonra yine telefondan konuşmuş. Ben bunun gideceğini aklımın ucundan geçirmedim.” dedi.

"BATTAL'IN EŞİ BENİM EŞİME MESAJ ATMIŞ"

Hüseyin, Emine’nin telefonunda onu kandırdığını öne sürdüğü kişinin eşinden gelen mesajları gördüğünü de söyledi. Hüseyin “Battal’ın eşi benim eşime mesaj atmış. Sen ahlaksızsın, bu yaştan sonra nasıl benim eşimle konuşuyorsun diye. Karısı da biliyor, bu durumdan rahatsız. Battal’ın 7 tane çocuğu varmış, torun sahibi adam. Ben eşimle ne işi var bu adamın” ifadelerini kullandı.

"BENİM ANNEM BATTAL TARAFINDAN ALIKONULUYOR"

Emine’nin kızı Cansel ise sosyal medyadan tanıştığı kişinin izin vermemesi nedeniyle annesiyle konuşamadığını öne sürdü. Cansel “Her aradığımızda bu Battal denen adam çıkıyor. Annemle konuşmak istiyorum, sürekli bir bahane, dışarıdayım, evde değilim falan diyorlar. Ama biz inanmıyoruz, yanından sesler geliyor, konuşturmuyor bizi. Arasanız da bizi bulamazsınız, annen bu saatten sonra benim namusum dedi” şeklinde konuştu. Öte yandan Cansel, “Annem babamdan ayrılmak isteyebilir ama bizi hiçbir zaman silip atamaz, atmaz da zaten. Normal de aramız çok iyi. Annem kötü bir duruma düşmüş, biz onu kurtarmak istiyoruz. Bir şey varsa gelsin bize anlatsın, belki baskı, tehdit altında. Annemin üzerinden menfaat elde etmesinden korkuyoruz, bir şeyler yapıp üzerine atmasından korkuyoruz. Benim annem o Battal tarafından alıkonuluyor. Mutlaka bu adam bunun başına bir iş getirdi. Benim annemin peşindeyim.” dedi.

"BATTAL DA EVLİ ŞU ANDA"

Hüseyin ise “Müge Hanım bunca yıllık eşim, internette kaçtığı insandan hayır gelir mi, bu yüzden endişeleniyorum ben” dedi.

Müge Anlı duydukları karşısında şoke olurken “4 çocuk annesi senin karın 7 çocuklu adama mı kaçtı yani aslında kısacası” diye sorunca Hüseyin “Evet” dedi ve Battal’ın şu anda evli de olduğunu söyledi.

Cansel, Battal’la konuştuğunda Battal’ın kendisine “Sen her şeye çok karışıyorsun, senin de başını yakarım” dediğini belirtti. Annesinin ise “Ben burada iyiyim, seviyorum” şeklinde konuştuğunu anlattı.

"EMİNE'NİN OKUMA YAZMASI YOK, SESLİ MESAJ GÖNDERİYORDU"

Hüseyin “Ben bunun telefonlarını yakalıyordum. Hep elinde telefon vardı. Oturduğumuz odadan gidiyordu mutfağa. Ben şüpheleniyordum, dinliyordum. Hemen yanına gidip kiminle konuşuyorsun diyordum. Köyde belli kadınların adını veriyordu, ben de tamam diyordum. TikTok’a çok giriyor. TikTok’a girince o kaçtığı adamın fotoğrafları çıkıyor. Fotoğraflarını da yakaladım ben. Sırf o adamın fotoğrafları, kendi fotoğrafları vardı telefonunda. Bu fotoğraf ne dedim, bunun şarkısını indirdim, bu fotoğraf çıkmıştır dedi. İkimizin TikTok’u da aynı olduğu için o fotoğraflar senin telefonunda da olur benimkinde de olur dedi. Ben anlamam TikTok’tan falan, çocuklar yüklemiş.” ifadelerini kullandı.

Cansel ise kardeşinin anne ve babasının telefonunda aynı TikTok hesabını açtıklarını söyledi ve annesinin okuma yazmasının olmadığını belirterek “Bunun arkasında birileri var” dedi. Müge Anlı ise “Nereden bulmuş o zaman Battal’ı diye sorunca” Cansel “Karaman’a gittiğinde çalıştığı iş yerinde birileri bunu yapıyor. Ondan eminim artık” cevabını verdi.

Müge Anlı “Battal TikTok’a ne videosu koyuyormuş?” sorusunu sorunca Cansel “Saçmasapan, yatarak, oturarak… Bir tane çocukla… Sürekli fotoğraf koyuyor. Haya olmayan bir insan her şeyi yapar” şeklinde konuştu.

Müge Anlı, “Emine’nin okuma yazması yoksa nasıl konuşuyordu?” sorusu üzerine Hüseyin “WhatsApp’a giriyordu, sırf sesli mesajla konuşuyordu” dedi.

MÜGE ANLI'YA "EVET ABLA, EVET, EVET" DİYEREK BAĞIRDI

Ardından Emine’nin babası Kerim de yayına telefonla bağlandı. Kerim, Hüseyin’le kızının arasının iyi olduğunu söyledi.

Sonrasında yayına telefonla Battal bağlandı. Battal “Biz birbirimizi sevdik, aldık. Kendi şu an istemiyor onu.” dedi.

Müge Anlı, “Battal Bey, siz resmi nikahlı evli misiniz, karınız boşanacak mı?” diye sorduğunda Battal “Evliyim, boşanırsa boşanır, boşanmazsa bakacağız” şeklinde cevap verdi. Anlı “Emine de evli, ne yapmayı düşünüyorsunuz?” deyince Battal “Bilmiyorum, kendisi sevdi, ben seni istiyorum dedi” şeklinde konuştu. TikTok’tan tanıştıklarını ve görüştüklerini de söyleyen Battal, Karaman’da görüştüklerini söyledi. Battal, Emine’nin TikTok’ta videosuna yorum yaptığını ve tanıştıklarını anlattı. Müge Anlı “Sizin videonuza bir tek Emine mi yorum yaptı” diyen sorunca öfkelenen Battal “Evet abla, evet, evet” diyerek bağırdı. “Ben buraya video koydum, bir tane de beğenen çıktı, hemen onunla tanışayım mı dediniz yani? Tek bir hayranınız mı vardı, insanın tek bir hayranı olunca gidip tanışmak isteyebilir yani. Gayet mantıklı bir soru. Niye Emine? Yoksa mesela Emine vardı, Ayşe vardı, Fatma vardı da siz tek tek gezdiniz, bir tek Emine mi acaba geldi, ben onu merak ediyorum? ” şeklinde soru soran Anlı’ya Battal, “Bir tek Emine denk geldi” diye yanıt verdi.

"BEN SATMAK İÇİN ELİN KADININI ALIP GELMEM"

Müge Anlı Battal’a niye Emine’yi çocuklarıyla görüştürmediğini sorunca, Emine’nin ailesinin küfür ettiğini, saçmasapan konuştuğunu dile getirdi. Cansel’in “Annemi satacak” iddialarıyla ilgili olarak Battal “Ben satmak için elin kadınını alıp gelmem” cevabını verdi.

Müge Anlı ise “Bunun adı gerçekten pişkinlik.” yorumunu yaptı.

