MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Müge Anlı'ya damga vuran olay! Sevgilisini öldürdü, canlı yayında 'O benim ablam' dedi

Müge Anlı'ya damga vuran olay! Sevgilisini öldürdü, canlı yayında 'O benim ablam' dedi

DİZİ HABERLERİ  | 18.02.2020 11:48 | Son Güncelleme

Bir haftadır kayıp olarak aranan Dursiye Sağlam'ın cesedi, Afyonkarahisar-Konya Karayolu’nda bulundu. Sağlam'ın katili olduğu iddia edilen Ahmet C. olayı araştıran Müge Anlı'nın programına katılarak 'Dursiye Hanım, benim ablam. Aramızda abi-kardeş ilişkisinden başka bir şey yok.' dedi.

Müge Anlı'ya damga vuran olay! Sevgilisini öldürdü, canlı yayında 'O benim ablam' dedi

Afyonkarahisar’ın Kanlıca Mahallesi'nde yaşayan Dursiye Sağlam (40), çalıştığı iş yerinden 11 Şubat gecesi saat 24.00'te çıktı. Sağlam’dan haber alamayan yakınları polise başvururken üzerinden bir hafta geçmesi üzerine kendisinden haber alınamayınca, kayıp kadının kızı Müge Anlı’ya başvurdu.

Programda, Dursiye Sağlam'ın gece iş çıkışı ailesi ile olan sorunundan dolayı konuştuğu Ahmet C. isimli kişiye ulaşıldı. Canlı yayına bağlanan Ahmet C., Müge Anlı’ya; "Dursiye Hanım, benim ablam. Aramızda abi-kardeş ilişkisinden başka bir şey yok." dedi.

HER ŞEYİ İTİRAF ETTİ

İddialara göre, yıllarca konuştuğu Sağlam'a abla diye hitap eden Ahmet C.'nin şüpheli davranışlarından dolayı Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ekipleri tarafından sorguya çekildiği esnada her şeyi itiraf ettiği öğrenildi.

Öte yandan, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, evli ve 2 çocuk annesi Dursiye Sağlam’ı Afyonkarahisar’a 5 kilometre uzaklıktaki Sülümenli kasabası yakınlarında ölü buldu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Vatandaşlar buldu! Ekipleri alarma geçirdiVatandaşlar buldu! Ekipleri alarma geçirdi
Candan Erçetin'in sevgilisinden 'keçi' açıklamasıCandan Erçetin'in sevgilisinden 'keçi' açıklaması
90'lara damga vurmuştu! Kızı annesini gölgede bıraktı90'lara damga vurmuştu! Kızı annesini gölgede bıraktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
müge anlı, Dursiye Sağlam,

En Çok Okunan Haberler

43 ilde dev operasyon! Onlarca asker için gözaltı kararı

43 ilde dev operasyon! Onlarca asker için gözaltı kararı

Resmen duyuruldu! Rakibinin 30 mağazasını alıyor

Resmen duyuruldu! Rakibinin 30 mağazasını alıyor

Esad'dan İdlib ve Halep açıklaması

Esad'dan İdlib ve Halep açıklaması

Adalet Bakanlığı'nda FETÖ operasyonu

Adalet Bakanlığı'nda FETÖ operasyonu

Hadise paylaşımıyla kendini ele verdi!

Hadise paylaşımıyla kendini ele verdi!

Türkiye'ye dönemiyor

Türkiye'ye dönemiyor

İlginizi Çekebilir

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Yasak Elma'da Şeyma Subaşı'na şok gönderme

Yasak Elma'da Şeyma Subaşı'na şok gönderme

Üstün görüntü kalitesine sahip televizyonlarda 829 TL’den başlayan fiyatlar!

Üstün görüntü kalitesine sahip televizyonlarda 829 TL’den başlayan fiyatlar!

Mucize Doktor'da Ali'yi heyecanlandıran aşk itirafı

Mucize Doktor'da Ali'yi heyecanlandıran aşk itirafı

Hakan Ural’a yeni partner! Seda Akgül gitti

Hakan Ural’a yeni partner! Seda Akgül gitti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Zalim İstanbul 32. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Agah büyük sırrı öğrenecek mi? Zalim İstanbul 31. son bölüm izle

Zalim İstanbul'da büyük sır ortaya çıktı

Yasak Elma 70. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Halit'e çifte darbe! Her şeyini kaybediyor! Yasak Elma 69. son bölüm izle!

Yasak Elma'da Halit'i bitiren darbe!

Sefirin Kızı 10. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Sancar, Nare'nin sırrını öğreniyor mu? Sefirin Kızı 9. son bölüm izle

Sefirin Kızı'nda Sancar'ı yıkan gerçek!

Çukur'da Yamaç'ı yıkan plan! Çağatay mahalleyi ele geçirdi! Çukur 88. son bölüm final sahnesi izle!

Çukur'u ele geçirdi! Yamaç'ı yıkan korkunç manzara

Mucize Doktor 23. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Ali'den Nazlı'ya romantik sözler: Sevmek emek ister

Mucize Doktor'da Ali'den romantik itiraf

RTÜK'ten Çukur ve Yasak Elma dizilerine ceza geldi

Çukur ve Yasak Elma'ya büyük ceza!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.