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  4. Müge Anlı'ya katılarak evlilik vaadiyle dolandırıldığını iddia etmişlerdi! Son dakika gelişmesi

Müge Anlı'ya katılarak evlilik vaadiyle dolandırıldığını iddia etmişlerdi! Son dakika gelişmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.01.2020 13:23 | Son Güncelleme

Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan Mustafa Yelboğa, evlilik vaadiyle 42 bin lira dolandırıldığını iddia etmiş, söz konusu iddiaların ardından canlı yayına telefonla katılan İbrahim Karaman da 40 bin lirasını aynı yöntemle kaptırdığını belirtmişti. İddiaların ardından çalışma başlatan Nevşehir Emniyet Müdürlüğü 5 şüpheli hakkında işlem başlatıldığını duyurdu.

Müge Anlı'ya katılarak evlilik vaadiyle dolandırıldığını iddia etmişlerdi! Son dakika gelişmesi

ATV'deki Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan Mustafa Yelboğa 42 bin lira karşılığında evlilik vaadiyle dolandırıldığını söyleyen ve aynı programa telefon bağlantısıyla katılan İbrahim Karaman’da kendisinin evlilik vaadiyle 40 bin lira dolandırıldığını iddia etti.

EMNİYET: 5 ŞÜPHELİ HAKKINDA İŞLEM BAŞLATTI

TV programının ardından ise Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından 26 Aralık 2019 tarihinde konuyla ilgili bir şahsa adli başlatıldığını diğer 4 şüpheli için ise ikamet ettikleri yer itibarıyla adli işlem başlattığı öğrenildi.

(İHA)

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