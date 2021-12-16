MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Müge Anlı'ya sürpriz doğum günü! Pastada dikkat çeken detay

Müge Anlı'ya sürpriz doğum günü! Pastada dikkat çeken detay

16.12.2021 10:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Müge Anlı'nın doğum günü kutlamaları erken başladı! "Torunum ve ailemle vakit geçirmeyi seviyorum" diyen Müge Anlı'nın yaşı merak konusu oldu. 14 sezondur ekranda olan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı ile gündemi belirleyen gazeteci Müge Anlı, Instagram paylaşımlarıyla da sık sık gündeme geliyor.

Müge Anlı'ya sürpriz doğum günü! Pastada dikkat çeken detay

"Torunum ve ailemle vakit geçirmeyi seviyorum" diyen Müge Anlı'nın yeni yaş günü için kutlamalar başladı.

261944594_149672244052437_9069278087225589787_n

'Pantene Altın Kelebek Ödülleri' Zorlu PSM'de düzenlenen görkemli bir törenle geçtiğimiz hafta sahiplerini buldu. Televizyon ve müzik dünyasının en iyilerinin ödüllendirildiği gecede 'En İyi Gündüz Kuşağı Programı' ve 'En İyi Kadın Sunucu' ödüllerinin sahibi olan Müge Anlı, tören sonunda verdiği röportajda 14 yıldır ATV ekranlarında suçlularla mücadele eden Müge Anlı, torunu ve ailesi ile birlikte vakit geçirmeyi ve kanun çalmayı sevdiğini ifade etti.
264794257_4998059243558403_4691033086048078565_n

Son dönemde sosyal medya paylaşımları ile de gündeme gelen Müge Anlı, doğum günü kutlamalarına erken başladı.

müge

19 Aralık 1973 doğumlu olan Müge Anlı, kendisine gönderilen pastayı Instagram hesabından yayınladı. Pastanın üzerindeki 'M' detayı dikkat çekti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Omicron varyantında en büyük riski açıkladılar! Üç doz aşının koruma oranı...Omicron varyantında en büyük riski açıkladılar! Üç doz aşının koruma oranı...
Bebeğin ağlama sesleri ortaya çıkardı! Doğalgaz borusunda asılı bulunduBebeğin ağlama sesleri ortaya çıkardı! Doğalgaz borusunda asılı bulundu
Hayran bıraktı! Kıyafetini çıkarınca... Hayran bıraktı! Kıyafetini çıkarınca...
Anahtar Kelimeler:
Müge Anlı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Hazine ve Maliye Bakanlığında görev değişikliği

Hazine ve Maliye Bakanlığında görev değişikliği

Fed, merakla beklenen faiz kararını açıkladı

Fed, merakla beklenen faiz kararını açıkladı

AK Parti ve MHP ne düşünüyor? Erken seçim açıklaması

AK Parti ve MHP ne düşünüyor? Erken seçim açıklaması

İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı

İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı

Galatasaray'da istifa depremi!

Galatasaray'da istifa depremi!

Bilim Kurulu sonrası tüm Türkiye'yi ilgilendiren aşı kararı

Bilim Kurulu sonrası tüm Türkiye'yi ilgilendiren aşı kararı

İlginizi Çekebilir

Modası asla geçmeyen balon kol kesime sahip kıyafet önerileri

Modası asla geçmeyen balon kol kesime sahip kıyafet önerileri

Şarkıcı Gülçin Ergül'ün son klibinde acı tesadüf!

Şarkıcı Gülçin Ergül'ün son klibinde acı tesadüf!

5 dakikada kuaförden çıkmış gibi görünmek isteyenler için en güzel saç ürünleri

5 dakikada kuaförden çıkmış gibi görünmek isteyenler için en güzel saç ürünleri

Haluk Levent hayranlarını üzecek karar!

Haluk Levent hayranlarını üzecek karar!

"Vücut kaldıramayabilir ama... " diyerek kararını açıkladı

"Vücut kaldıramayabilir ama... " diyerek kararını açıkladı

Pideciye kaçan eş gündemde! Ölümünden sonra söyledikleri şoke etti

Pideciye kaçan eş gündemde! Ölümünden sonra söyledikleri şoke etti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.