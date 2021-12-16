Müge Anlı'ya sürpriz doğum günü! Pastada dikkat çeken detay

"Torunum ve ailemle vakit geçirmeyi seviyorum" diyen Müge Anlı'nın yeni yaş günü için kutlamalar başladı.

'Pantene Altın Kelebek Ödülleri' Zorlu PSM'de düzenlenen görkemli bir törenle geçtiğimiz hafta sahiplerini buldu. Televizyon ve müzik dünyasının en iyilerinin ödüllendirildiği gecede 'En İyi Gündüz Kuşağı Programı' ve 'En İyi Kadın Sunucu' ödüllerinin sahibi olan Müge Anlı, tören sonunda verdiği röportajda 14 yıldır ATV ekranlarında suçlularla mücadele eden Müge Anlı, torunu ve ailesi ile birlikte vakit geçirmeyi ve kanun çalmayı sevdiğini ifade etti.



Son dönemde sosyal medya paylaşımları ile de gündeme gelen Müge Anlı, doğum günü kutlamalarına erken başladı.

19 Aralık 1973 doğumlu olan Müge Anlı, kendisine gönderilen pastayı Instagram hesabından yayınladı. Pastanın üzerindeki 'M' detayı dikkat çekti.

