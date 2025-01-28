Müge Anlı'yı çileden çıkarttı! Altı çocuk yapıp dördünü yurda veren adama ateş püskürdü: "Bu ne böyle, spermlerini saça saça geziyor!"

Bir kadından dört, bir kadından iki çocuk yapan Samet isimli şahsa Müge Anlı'nın programda verdiği tepki sosyal medyada gündem oldu. Anlı'nın vergi isyanı programa damgasını vurdu.

ESKİ EŞİNİ BEBEĞİNE MAMA ALMAYA GİDİP TERK ETMİŞ

33 yaşındaki Samet'in Sabriye adlı kadından dört, Afet adlı kadından iki olmak üzere toplam altı çocuğu var. Bebeğine mama almaya gidip eski eşini terk ettiği belirtilen Samet'in eski karısıyla dans ettiği anları TikTok'ta paylaşmaları Müge Anlı'yı isyan ettirdi.

"BEN NİYE VERGİLERİMLE BU ADAMIN ALTI ÇOCUĞUNA BAKIYORUM?"

"Vergisini veren milyonlarca vatandaşın sesi olarak konuşuyorum" diyen Müge Anlı isyanını şöyle dillendirdi:

"Benim bir tane çocuğum var. Bir tanesine anca bakabiliyorum. Peki ben niye verdiğim vergilerle bu adamın altı çocuğuna bakıyorum?

"O KADINDAN O KADINA GEZİP ÖNÜNDE OYNAYARAK TİKTOK ÇEKENE KADAR GİTSİN MADENDE KÖMÜR ÇIKARSIN"

Bu şimdi 33 yaşında o kadından o kadına giden adamın çocuklarına niye bakıyoruz? Madem bakıyoruz, çocuklar başımın tacı. Bu adamı alın o zaman, bir madende çalıştırın. O kadından o kadına gezip önünde oynayarak TikTok çekene kadar gitsin madende kömür çıkarsın, metro kazsın, kanalizasyon çukuru kazsın.

"BUNLARI ÇALIŞTIRACAĞIZ, ONU BUNU HAMİLE BIRAKMAYACAKLAR"

Ondan dört yapmış, bundan iki yapmış. On altı tane daha yapar bu. Devlet çocuğuna bakarken bu niye sokaklarda geziyor? Bunları çalıştıracağız, onu bunu hamile bırakmayacaklar. Ben bu düzeni kabul edemiyorum. Bu ne böyle, spermlerini saça saça dolaşıyor! Oradan çocuk, oradan çocuk, devlet de gelip çocuklarını alsın."Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır