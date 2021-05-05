MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Müge Anlı'yı görenler inanamadı! 'Barbie bebek gibi'

Müge Anlı'yı görenler inanamadı! 'Barbie bebek gibi'

05.05.2021 14:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada başlayan 20'li yaşlara ait fotoğraf paylaşma akımına ünlü isimler de katıldı. Ünlüler, sosyal medya hesaplarından gençlik yıllarına ait karelerini paylaşıyor.

Bu akıma son katılan isimlerden biri de ünlü televizyoncu Müge Anlı oldu.

20'li yaşlarına ait fotoğrafını paylaşan Anlı'ya beğeni ve yorum yağdı. Pek çok takipçisi Müge Anlı'yı 'Barbie Bebek'e benzetti.

Ünlü isimlerden 20'li yaş akımı

MÜGE ANLI

MÜGE ANLI
"Her zaman mutluyum, çünkü enerjimi çalacak insanlara hayatımda yer vermiyorum... Gençler özellikle sizlere de bunu tavsiye ediyorum. #20liyaşchallenge"

ZAFER ALGÖZ

ZAFER ALGÖZ
Ben (22), Lale Kalyoncu (19)... ADK Cebeci...

HALUK LEVENT

HALUK LEVENT
Bir akım var diyorlar, 20’li yaşlar için. Buyurun. Aşık falan olmayın ama!

NÜKHET DURU

NÜKHET DURU
20 ile yarışmaya İstanbul'dan katılıyorum...

HAYKO CEPKİN

HAYKO CEPKİN
Ha bu da benden olsun o zaman... Cayır Metal sunar...

ŞEVKET ÇORUH

ŞEVKET ÇORUH
20 yaş bulamadım, hep 19...

BEHZAT UYGUR

BEHZAT UYGUR
O zamanın 'Farkında değilmişim gibi çek bilader'i...

CELİL NALÇAKAN

CELİL NALÇAKAN
Hey gidi...

DEMET AKALIN

DEMET AKALIN
20. yaş günümde uçan balonlardan yanmıştım. Her gün kabukları soyuluyordu suratımın, epey acılıydı...

RIZA KOCAOĞLU

RIZA KOCAOĞLU
Buyrun o zaman
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Müge Anlı Instagram
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Sağlık Bakanlığı'ndan yeni genelge! İzinli sayılacaklar

Sağlık Bakanlığı'ndan yeni genelge! İzinli sayılacaklar

Ali Kırca yıllar sonra ilk kez ortaya çıktı

Ali Kırca yıllar sonra ilk kez ortaya çıktı

Bankaların çalışma saatleri değişti!

Bankaların çalışma saatleri değişti!

Hafta sonu dünyaya düşecek!

Hafta sonu dünyaya düşecek!

3'üncü doz yerli aşıyla yapılacak

3'üncü doz yerli aşıyla yapılacak

Kadın polise ahlaksız teklifte bulunmuştu! Yine ortalığı karıştırdı

Kadın polise ahlaksız teklifte bulunmuştu! Yine ortalığı karıştırdı

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Kavganın nedeni belli oldu! Survivor İsmail, nişanlısıyla konuştu

Kavganın nedeni belli oldu! Survivor İsmail, nişanlısıyla konuştu

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Aşı olunca tepki çekmişti! Gerçek ortaya çıktı

Aşı olunca tepki çekmişti! Gerçek ortaya çıktı

İsmail'in nişanlısı Acun Ilıcalı'yı aradı! Flaş açıklamalar

İsmail'in nişanlısı Acun Ilıcalı'yı aradı! Flaş açıklamalar

İbrahim Tatlıses'in eşi Gülçin Karakaya kimdir?

İbrahim Tatlıses'in eşi Gülçin Karakaya kimdir?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.