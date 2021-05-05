Müge Anlı'yı görenler inanamadı! 'Barbie bebek gibi'

Bu akıma son katılan isimlerden biri de ünlü televizyoncu Müge Anlı oldu. 20'li yaşlarına ait fotoğrafını paylaşan Anlı'ya beğeni ve yorum yağdı. Pek çok takipçisi Müge Anlı'yı 'Barbie Bebek'e benzetti.

Ünlü isimlerden 20'li yaş akımı

MÜGE ANLI "Her zaman mutluyum, çünkü enerjimi çalacak insanlara hayatımda yer vermiyorum... Gençler özellikle sizlere de bunu tavsiye ediyorum. #20liyaşchallenge"

ZAFER ALGÖZ Ben (22), Lale Kalyoncu (19)... ADK Cebeci...

HALUK LEVENT Bir akım var diyorlar, 20’li yaşlar için. Buyurun. Aşık falan olmayın ama!

NÜKHET DURU 20 ile yarışmaya İstanbul'dan katılıyorum...

HAYKO CEPKİN Ha bu da benden olsun o zaman... Cayır Metal sunar...

ŞEVKET ÇORUH 20 yaş bulamadım, hep 19...

BEHZAT UYGUR O zamanın 'Farkında değilmişim gibi çek bilader'i...

CELİL NALÇAKAN Hey gidi...

DEMET AKALIN 20. yaş günümde uçan balonlardan yanmıştım. Her gün kabukları soyuluyordu suratımın, epey acılıydı...