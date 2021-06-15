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  4. Müge Anlı'yı hayrete düşüren yasak ilişki "Komşunun internetini bağlarken tanıştık" dedi ve ekledi: "Dini sohbetler ediyorduk"

Müge Anlı'yı hayrete düşüren yasak ilişki "Komşunun internetini bağlarken tanıştık" dedi ve ekledi: "Dini sohbetler ediyorduk"

15.06.2021 10:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eşi Sevda Bölükbaşı tarafından sık sık şiddet görüp bıçaklandığı öne sürülen kayıp Cesur Bölükbaşı'nın ailesi, genç adamı bulmak için Müge Anlı'ya başvurdu. Kaybından karısının sorumlu tutulduğu Cesur Bölükbaşı'nın canlı yayına bağlanan sevgilisi ise ilişkilerini inkar etmeyerek, "Cesur'la komşunun internetini bağlarken tanıştık. Dini sohbetler ediyorduk" dedi. Duydukları karşısında hayrete düşen Müge Anlı ise "Ya siz utanmıyor musunuz? Evli adam dertleşemez seninle" diyerek tepki gösterdi.

Kocaeli Gebze'de ailesiyle birlikte yaşayan 37 yaşındaki Cesur Bölükbaşı, 8 Haziran'da ortadan kayboldu. Eşiyle şiddetli geçimsizlik yaşadığı öğrenilen kayıp adamın ailesi, günlerdir haber alamadığı Bölükbaşı'nı bulmak için araştırmacı gazeteci Müge Anlı'ya başvurdu. Cesur Bölükbaşı'nın vaat edip satın alamadığı ev ve araba nedeniyle eşi tarafından sık sık şiddet görüp hatta bıçaklandığını iddia eden ailesi, genç adamın kaybından eşini sorumlu tutuyordu.

DEFALARCA BAŞKA KADINLA YAKALADI

Canlı yayında karşı karşıya gelen taraflar karşılıklı olarak birbirlerini suçlarken kocasının kaybolduğunu dahi ailesine haber vermeyen Sevda Bölükbaşı ise kocasına şiddet uyguladığı iddialarını reddetti. Günlerdir izine ulaşılamayan eşini defalarca başka bir kadınla görüşürken yakaladığını söyleyen Bölükbaşı, uyarılarına rağmen eşinin bu konuşmalara devam ettiğini ileri sürdü. Bunun üzerine canlı yayına bağlanan iddiaların hedefindeki genç kadın, evli ve bir çocuk babası Cesur Bölükbaşı ile görüştüklerini kabul etti.

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"KOMŞUNUN İNTERNETİNİ BAĞLARKEN TANIŞTIK"

Cesur Bölükbaşı ile dini sohbetler yaptıklarını dile getiren genç kadın, kayıp adamla ilgili şöyle konuştu: "Cesur'la komşunun internetini bağlarken tanıştık. Dini sohbetler ediyorduk. Telefonla konuşmaya, dertleşmeye başladık. Poğaça yemeye gittiğimde de boynundaki tırnak izlerini gördüm. Eşi yapmış bu çizikleri… Cesur, eşine söz verdiği ev ve arabayı almak için Türkmenistan'a gitti. Nerede olduğunu bilmiyorum." Genç kadının rahat tavırları ve sözleri stüdyoda şaşkın yarattı. Duydukları karşısında tepki gösteren araştırmacı gazeteci Müge Anlı, "Ya siz utanmıyor musunuz? Ne konuştunuz komşuya internet bağlamaya gelen adamla? Evli adam dertleşemez seninle… Nesin sen Güzin Abla mısın?" dedi.


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Anahtar Kelimeler:
atv Müge Anlı
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
nevar bunda komşunun internetini bağlarken bielde benim internete atı ver demiştir..adamında evdeki internette çekmiyorsa sürekli evdeki internetin tamiriyle uğraşıyorsa sağlam modemi görünce bağlamıştır hemen.. şaka bir kenarada yuvayı dişi kuş yapar..kadın eyerki sürekli adamda para olmadığını bile bile şu yok bu yok diye adamın üstüne gelirse o adamın sabrıda bir yere kadardır..inanın bazen erkekler cinnet geçiriyorya şerefsizim %90 nı kadınların saçma sapan istekleri yüzündendir..bir erkek asgari ücretle bile çalışıyorda kadınıda aldatmıyorsa herzaman suç kadındadır..
aslına bakarsanız eskiden de böyle olaylar vardı,tek farkı varsa bile biz bilmiyorduk,görmüyorduk şimdi bu programları izleyen bir dünya insan var,aileler artık şüphe içerisinde kendi kardeşinden,kocasından,çoluğundan çocuğundan şüphelenir duruma geldi,tek kurtuluş bu programların kaldırılması,oda zor olduğu için kafamızı kumun altına gömmeye devam...

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