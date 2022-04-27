HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Müge Anlı'yı karıştıran sözler! 'Beni ablamla aldattı'

Müge Anlı'yı karıştıran sözler! 'Beni ablamla aldattı'

27.04.2022 16:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da 2 yaşındaki çocuklarını ve 130 bin lirayı alarak eşini terk eden kadın, Müge Anlı’nın programına bağlandı. Canlı yayında çarpıcı açıklamalarda bulunan Kübra E., eşinin kendisini ablasıyla aldattığını söyledi. İddiaları reddeden Ömer Kiper ise “Bana ihanet ettiği kişiler sınırsızdır, yazdığı mektuplar da elimde duruyor" diye konuştu.

Müge Anlı'yı karıştıran sözler! 'Beni ablamla aldattı'

Adana'da 15 yıllık dini nikahlı eşini terk eden Kübra E., Müge Anlı'nın sunduğu programa bağlanıp çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kübra E., kocasının kendisini ablasıyla aldattığı iddiasında bulunurken iddiaları reddeden Ömer Kiper ise “Bana ihanet ettiği kişiler sınırsızdır, yazdığı mektuplar da elimde duruyor" diye konuştu.

3

MÜGE ANLI'NIN PROGRAMINA ÇIKTI

Ömer Kiper, 15 yıldır birlikte yaşadığı Kübra E.’nin, 2 yaşındaki çocuklarını ve 130 bin lirayı alarak evin penceresinden kaçtığını öne sürmesinin ardından Müge Anlı’nın programına çıktı. Müge Anlı, çalışmaları sonucunda Kübra E.’ye ulaştı.

Müge Anlı canlı yayında yanlış kişiyi arayınca olanlar olduMüge Anlı canlı yayında yanlış kişiyi arayınca olanlar oldu

"BENİ KENDİ ÖZ KAN BAĞIMLA ALDATTI"

Canlı yayına bağlanan Kübra E. çarpıcı iddialarda bulundu. Kaçma sebebi olarak evde huzurunun olmadığını söyleyen Kübra E. ayrıca Ömer Kiper’in kendisini ablası ile aldattığını iddia etti. Kübra E., “Eğer o evde olmasaydı hepsini alıp gidecektim, o evde olunca canımı kurtarmak için o çocuğumu alıp kaçtım ben de. 2014 yılında beni, kendi öz kan bağımla beni aldattı. Ben burada söyleyemiyorum ayıp şeylerdir. Ben bunları yakaladım kardeşimi de yakaladım” ifadelerini kullandı.

İddiaları reddeden Ömer Kiper ise, “Ablası eniştesinden ayrılmıştı Konya'da. Kayınvalidem ve kız kardeşi enişte bunların aralarını yap diyerek beni arıyordu. Ben de eniştelerini arıyordum ikisinin arasını yapmaya çalışıyordum. Sadece bu var kendisi bana iftira atıyor. Kendisi psikolojik sorunları vardır, ilaçlarını da yarıda bırakmıştır” diyerek kendini savundu.

"KÖTÜ YOLA DA DÜŞSEM KURTULMAK İSTEDİM ARTIK"

Müge Anlı’nın ‘Neden 8 yıl sonra kaçtın?’ sorusuna ise Kübra E., “Çocuklarım küçüktü, ana yok baba yok, 5 kardeşiz, kimse yoktu elimden tutacak. Bana şiddet uyguluyordu, evin içinde huzursuzluk oluşturuyordu. Evde ne kadar eşya varsa dışarı fırlatıyordu. Kötü yola da düşsem kurtulmak istedim artık” diye cevap verdi.

"BANA İHANET ETTİĞİ KİŞİLER SINIRSIZDIR"

Kübra E.’nin kendisini aldattığını iddia eden Ömer Kiper, “Bana ihanet ettiği kişiler sınırsızdır, yazdığı mektuplar da elimde duruyor. Kendisi beni aldattığı halde çocuklarımın annesi diye affettim. Ben sadece çocuğumu istiyorum. Ben kötü olsam ablaları, kız kardeşleri gelip evimi temizler mi” şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"Beni taciz ediyorsun" diyerek doktorun burnunu kırdı! "Bu tür psikopatlar....""Beni taciz ediyorsun" diyerek doktorun burnunu kırdı! "Bu tür psikopatlar...."
Mansur Yavaş ile ilgili bilgiyi canlı yayında açıkladı: Detayına girmek istemiyorumMansur Yavaş ile ilgili bilgiyi canlı yayında açıkladı: Detayına girmek istemiyorum
Acılı anne isyan etti! Kahreden detayAcılı anne isyan etti! Kahreden detay
Anahtar Kelimeler:
Adana Müge Anlı Aldatma
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kızı paylaştı! İbo'nun torununu görenler beğeni yağdırdı

Kızı paylaştı! İbo'nun torununu görenler beğeni yağdırdı

5 yaşındaki Eymen'e yapmadıkları iğrençlik kalmamış!

5 yaşındaki Eymen'e yapmadıkları iğrençlik kalmamış!

Adeta rest çekti: Yolunuz açık olsun, ayrılın bizden

Adeta rest çekti: Yolunuz açık olsun, ayrılın bizden

İffet anıtı! 'Kadınlar namuslarını korumak için...

İffet anıtı! 'Kadınlar namuslarını korumak için...

Eser Yenenler hastanelik oldu! Apar topar ameliyata alındı

Eser Yenenler hastanelik oldu! Apar topar ameliyata alındı

Bakanlık duyurdu: Merkeze çekildi

Bakanlık duyurdu: Merkeze çekildi

İlginizi Çekebilir

Cinsel ilişki oyuncakları için terk etti! “Böyle mutluyum”

Cinsel ilişki oyuncakları için terk etti! “Böyle mutluyum”

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Çok masraf yapmadan kullanışlı telefon isteyenlere telefonlar

Çok masraf yapmadan kullanışlı telefon isteyenlere telefonlar

Fenomenin isyanı şaşırttı! “Çok güzel olduğum için...”

Fenomenin isyanı şaşırttı! “Çok güzel olduğum için...”

Burcunuzu okumadan güne başlamayın

Burcunuzu okumadan güne başlamayın

Fotoğrafta nostalji isteyenler için en iyi analog fotoğraf makinesi çeşitleri

Fotoğrafta nostalji isteyenler için en iyi analog fotoğraf makinesi çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.