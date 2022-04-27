Müge Anlı'yı karıştıran sözler! 'Beni ablamla aldattı'

Adana'da 15 yıllık dini nikahlı eşini terk eden Kübra E., Müge Anlı'nın sunduğu programa bağlanıp çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kübra E., kocasının kendisini ablasıyla aldattığı iddiasında bulunurken iddiaları reddeden Ömer Kiper ise “Bana ihanet ettiği kişiler sınırsızdır, yazdığı mektuplar da elimde duruyor" diye konuştu.

MÜGE ANLI'NIN PROGRAMINA ÇIKTI

Ömer Kiper, 15 yıldır birlikte yaşadığı Kübra E.’nin, 2 yaşındaki çocuklarını ve 130 bin lirayı alarak evin penceresinden kaçtığını öne sürmesinin ardından Müge Anlı’nın programına çıktı. Müge Anlı, çalışmaları sonucunda Kübra E.’ye ulaştı.

"BENİ KENDİ ÖZ KAN BAĞIMLA ALDATTI"

Canlı yayına bağlanan Kübra E. çarpıcı iddialarda bulundu. Kaçma sebebi olarak evde huzurunun olmadığını söyleyen Kübra E. ayrıca Ömer Kiper’in kendisini ablası ile aldattığını iddia etti. Kübra E., “Eğer o evde olmasaydı hepsini alıp gidecektim, o evde olunca canımı kurtarmak için o çocuğumu alıp kaçtım ben de. 2014 yılında beni, kendi öz kan bağımla beni aldattı. Ben burada söyleyemiyorum ayıp şeylerdir. Ben bunları yakaladım kardeşimi de yakaladım” ifadelerini kullandı.

İddiaları reddeden Ömer Kiper ise, “Ablası eniştesinden ayrılmıştı Konya'da. Kayınvalidem ve kız kardeşi enişte bunların aralarını yap diyerek beni arıyordu. Ben de eniştelerini arıyordum ikisinin arasını yapmaya çalışıyordum. Sadece bu var kendisi bana iftira atıyor. Kendisi psikolojik sorunları vardır, ilaçlarını da yarıda bırakmıştır” diyerek kendini savundu.

"KÖTÜ YOLA DA DÜŞSEM KURTULMAK İSTEDİM ARTIK"

Müge Anlı’nın ‘Neden 8 yıl sonra kaçtın?’ sorusuna ise Kübra E., “Çocuklarım küçüktü, ana yok baba yok, 5 kardeşiz, kimse yoktu elimden tutacak. Bana şiddet uyguluyordu, evin içinde huzursuzluk oluşturuyordu. Evde ne kadar eşya varsa dışarı fırlatıyordu. Kötü yola da düşsem kurtulmak istedim artık” diye cevap verdi.

"BANA İHANET ETTİĞİ KİŞİLER SINIRSIZDIR"

Kübra E.’nin kendisini aldattığını iddia eden Ömer Kiper, “Bana ihanet ettiği kişiler sınırsızdır, yazdığı mektuplar da elimde duruyor. Kendisi beni aldattığı halde çocuklarımın annesi diye affettim. Ben sadece çocuğumu istiyorum. Ben kötü olsam ablaları, kız kardeşleri gelip evimi temizler mi” şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

