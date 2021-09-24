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  4. Müge Anlı'yı tehdit eden Ümitcan Uygun için mahkemeden karar çıktı

Müge Anlı'yı tehdit eden Ümitcan Uygun için mahkemeden karar çıktı

24.09.2021 16:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Müge Anlı'yı ölümle tehdit eden Ümitcan Uygun, Burak Uygun ve Erol Uygun hakaret ve tehdit suçlarından toplamda 2 yıl 4 ay 19 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Müge Anlı ile Tatlı Sert programının sunucusu Müge Anlı programında Aleyna Çakır cinayetini konu edinmesinin ardından Aleyna Çakır'ın ölümünün baş şüphelisi Ümitcan Uygun tarafından hedef gösterildi. Anlı'yı ölümle tehdit eden Ümitcan Uygun, Burak Uygun ve Erol Uygun'un cezası belli oldu.

Söylemezsem Olmaz programının haberine göre; Ümitcan Uygun ve ailesi tarafından sosyal medya üzerinden ölüm tehditleri ve hakaretlere maruz kalan Müge Anlı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına başvurarak kendisini hedef alan Ümitcan Uygun, Burak Uygun ve Erol Uygun hakkında suç duyurusunda bulundu.

Ekran Alıntısı

Savcılık şikayet üzerine, 3 şüpheli hakkında başlattığı soruşturma kapsamında Müge Anlı hakkında sosyal medyada paylaşılan hakaret ve tehdit içerikli içerikleri inceleme altına aldı.

Mahkemede yapılan yargılama sonunda Ümitcan Uygun, Burak Uygun ve Erol Uygun, 'hakaret' ve 'tehdit' suçlarından toplamda 2 yıl 4 ay 19 gün hapis cezasına çarptırıldı.


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Müge Anlı Müge Anlı ile Tatlı Sert
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