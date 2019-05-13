HABER

Müge Anlı’da ‘Aşevi’ kampanyasına 4 milyon lira bağış toplandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2019 11:33 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz Perşembe günü Kızılay Genel Başkanı Dr.

Müge Anlı’da ‘Aşevi’ kampanyasına 4 milyon lira bağış toplandı

Geçtiğimiz Perşembe günü Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık’ı konuk eden Müge Anlı, ’Aşevi Kampanyası’nın duyurusunu yaptı. Müge Anlı bugünkü canlı yayınında, kampanya kapsamında bağışçılardan 4 milyon lira tutarında yardım toplandığını açıkladı.
Araştırmacı-Gazeteci Müge Anlı, 4 milyon lira bağışla, televizyon ekranında Kızılay’a en çok bağış toplayan isim oldu. Geçtiğimiz Perşembe günü Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık’ı konuk eden Müge Anlı, “Aşevi Kampanyası” başlattı. Kampanya kapsamında toplanan bağışlarla Gaziantep ve Erzurum’da iki aşevi yapılacağını duyurdu.
Anlı, izleyicilerine; MUGE yazıp, 2868’e 10 Türk Lirası değerinde mesaj atmalarını ve kampanyaya destek vermeleri çağrısında bulundu. Dakikalar için yüz binlerce SMS Kızılay’a ulaştı. Bugün ise Müge Anlı, toplanan son bağış miktarını açıkladı. Müge Anlı’nın çağrısı ile 4 milyon lira bağış toplandı.
Kızılay ile el ele veren Müge Anlı’nın topladığı rekor bağışla 2 değil, 4 aşevi yapılacak.

PARTNERYatak odanızın kokusu hangi mesajı veriyor?Yatak odanızın kokusu hangi mesajı veriyor?
En Büyük Kuş Gözlem Günü'nde en çok kuş, Kars'ta sayıldıEn Büyük Kuş Gözlem Günü'nde en çok kuş, Kars'ta sayıldı
Bakan Akar Deniz Harp Okulu öğrencileriyle iftar yaptıBakan Akar Deniz Harp Okulu öğrencileriyle iftar yaptı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Tarkan'dan duygusal Anneler Günü mesajı! Kızı Liya'nın fotoğrafını paylaştı

Tarkan'dan duygusal Anneler Günü mesajı! Kızı Liya'nın fotoğrafını paylaştı

Sadece 1 maç oynadı, 20 milyon Euro'ya satıldı

Sadece 1 maç oynadı, 20 milyon Euro'ya satıldı

Acı haber gece yarısı geldi! Uzman Çavuş şehit düştü!

Acı haber gece yarısı geldi! Uzman Çavuş şehit düştü!

İçişleri Bakanı Soylu'dan İstanbul açıklaması!

İçişleri Bakanı Soylu'dan İstanbul açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'na destek veren sanatçılara tepki!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'na destek veren sanatçılara tepki!

Altun'dan 'olağan şüpheli' çıkışı! Çok sert teki gösterdi!

Altun'dan 'olağan şüpheli' çıkışı! Çok sert teki gösterdi!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Son dakika! Iğdır'dan acı haber: Şehit ve yaralı var...

Son dakika! Iğdır'dan acı haber: Şehit ve yaralı var...

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Ay, Yengeç burcunda ilerliyor!

Ay, Yengeç burcunda ilerliyor!

MHP'li başkanın kız kardeşi başından vuruldu!

MHP'li başkanın kız kardeşi başından vuruldu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Adana'da 'pes artık' dedirten dolandırıcılık tuzağı!

'Pes artık' dedirten dolandırıcılık tuzağı!

Şırnak'ta hain saldırı: 3 korucu yaralı

Şırnak'ta hain saldırı: 3 korucu yaralı

Adana'da polisin şehit edildiği saldırıyı organize eden Faruk Dursun yakalandı

Hain saldırıyı organize etmişti! Özel ekip tarafından yakalandı

İzmir İl Sağlık Müdürü Salnur, görevden alındı

Flaş gelişme! Görevden alındı

Suyun altında elektrik üretti

Suyun altında elektrik üretti

Kılıçdaroğlu ve Akşener'den İstanbul zirvesi!

Ankara'da kritik gelişme! Gözler 15:00'te

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.