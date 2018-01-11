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Müge Anlı'nın başarısı ülke sınırlarını aştı! Onu da buldu

DİZİ HABERLERİ | 11.01.2018 15:33 | Son Güncelleme 3 saat önce

CİBUTİ'de dünyaya gelen ve 27 yıldır babasını arayan Sabrina bugün babasına kavuştu. DNA testinin açıklanmasıyla birlikte gözyaşlarının hakim olduğu stüdyoda köklerini aramak için İstanbul'a geldi.

Müge Anlı'nın başarısı ülke sınırlarını aştı! Onu da buldu

27 yaşında olan ve Fransızca bilen Sabrina'nın DNA testi sonucu merakla bekleniyordu. Yıllar önce Sefayi Kaya, Cibuti'ye çalışmak için gitmişti. O dönem Sabrina'nın annesiyle aşk yaşayan Sefayi Kaya, çocuğunun olduğunu bilmiyordu. Canlı yayına çıkan Sefayi Kaya, DNA testi yaptırmayı kabul etti.

DNA TESTİ SONUCU BUGÜN AÇIKLANDI

DNA testi sonucu bugün canlı yayında açıklandı. Duygusal anların yaşandığı programda Sabrina, yeni ailesine kavuşmuş oldu. 3 ablası olan Sabriye en çok kardeş hasreti duyduğunu söylemişti. Aynı zamanda Sefayi Kaya, Sabrina'yı nüfusuna geçireceğini söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
müge anlı CİBUTİ

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
SEVEREK İZLEDİĞİM PROĞRAM BENİ HEM AĞLATDI HEMDE ÇOK SEVİNDİRDİ TÜRKİYENİN O KADAR ÇOK SORUNLARI VARKİ SADECE YOLLARLA KÖPRÜLERLE YAPMAYLA BİTMEZ HİZMETLER ASLA BUNLARLA BİTMEZ BİTMEMELİ BU ZAMANA KADAR EVLİLİK PROĞRAMLARIYLA İNSANLAR KANDIRILDI İZLENDİ KALDIRILMASAYDI HALENDAHA DEVAM EDECEKDİ BEN SEYRETMEDİM AMA EŞİM SEYRETDİ BENLE TARTIŞMIŞDIR BİLE KIZDIĞIM ZAMAN SEYRETME ÇOK DEDİM İYİ MUGE ANLI VARDA BEN ONU SEYRETDİM DERSLER ÇOK VAR ALINMASI GEREK BİRDE SERAP HANIMIN VAR PROĞRAMI BİRDE BAL ÇİÇEK HANIM VAR İYİKİDE VARLAR HER ZAMAN BENİM İÇİN ÖNCELİK MÜGE ANLIDIR HEPSİNE AYRI AYRI TEŞEKK
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