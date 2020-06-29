Müge Boz: Fazla kilolara değil, Vina’ya odaklanalım

Minik kızıyla birlikte çekilmiş karelerini sosyal medya hesabından paylaşan ve beğeni toplayan Müge Boz, Instagram hesabından paylaştığı kareler üzerinden hem doğum sonrası kilolarına gönderme yaptı hem de takipçilerinin yüzünü güldürdü.



Kızı Vina ile birlikte denize girmeden önce çekilmiş karelerini paylaşan Boz, bunların altına şu satırları yazdı:

“Bütün elleri görelim… Hala veremediğim 5-6 kiloya değil de arkadaki pufiş bulutlara suyun maviş rengine Vinå'ya falan odaklanalım lütfen! Beni anlayan tüm annelere kucak dolusu sevgiler”

