MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Müge Boz: Fazla kilolara değil, Vina’ya odaklanalım

Müge Boz: Fazla kilolara değil, Vina’ya odaklanalım

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.06.2020 09:17 | Son Güncelleme

Kızı Vina ve eşiyle birlikte tatile çıkan oyuncu Müge Boz, buradan paylaştığı fotoğraflarla takipçilerinin gönlünü kazandı.

Minik kızıyla birlikte çekilmiş karelerini sosyal medya hesabından paylaşan ve beğeni toplayan Müge Boz, Instagram hesabından paylaştığı kareler üzerinden hem doğum sonrası kilolarına gönderme yaptı hem de takipçilerinin yüzünü güldürdü.

mugeboz2
Kızı Vina ile birlikte denize girmeden önce çekilmiş karelerini paylaşan Boz, bunların altına şu satırları yazdı:

“Bütün elleri görelim… Hala veremediğim 5-6 kiloya değil de arkadaki pufiş bulutlara suyun maviş rengine Vinå'ya falan odaklanalım lütfen! Beni anlayan tüm annelere kucak dolusu sevgiler”

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
MaxiPara Kart ile yüklediğin kadar harca!MaxiPara Kart ile yüklediğin kadar harca!
25 yaşındaki sevgilisiyle mutlu! 'Kadınsız yapamam'25 yaşındaki sevgilisiyle mutlu! 'Kadınsız yapamam'
Sivri Akıllar nerede ve ne zaman çekildi? Sivri Akıllar nerede ve ne zaman çekildi?
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Müge Anlı'nın üzerine yürüdü! Güvenlik devreye girdi

Müge Anlı'nın üzerine yürüdü! Güvenlik devreye girdi

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Güldür Güldür'de yaprak dökümü! Flaş ayrılıklar...

Güldür Güldür'de yaprak dökümü! Flaş ayrılıklar...

Sünnet derisi itirafına tepki yağdı! Çocuk derisi enjeksiyonu nasıl oluyor?

Sünnet derisi itirafına tepki yağdı! Çocuk derisi enjeksiyonu nasıl oluyor?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Emily Ratajkowski tül takımıyla sokağa çıktı, herkes ona baktı

Sadece kalçalarını paylaştı! Sokağa da tülle çıktı

Pınar Altuğ yine takipçisini azarladı! Olay cevap

Yine takipçisini azarladı! Olay cevap

Petek Dinçöz son haliyle şoke etti! 'Tanıyamadım'

Son hali olay! Tanımak imkansız

İrem Derici’den yakışıklı oyuncuya mesaj: Maske tak geberme! Boy boy çocuklarımız olacak

Yakışıklı oyuncuya mesaj: Maske tak geberme! Boy boy çocuklarımız olacak

İbrahim Tatlıses aşkı 25 yaşındaki Gülçin Karakaya'da buldu! 'Kadınsız yapamam'

25 yaşındaki sevgilisiyle mutlu! 'Kadınsız yapamam'

Survivor Yasin sakatlandı mı? Survivor'da dokunulmazlık oyununda parkurdan düştü! Acun: Normal bir düşüş değil!

Survivor'da korkutan sakatlık! "Normal bir düşüş değil"

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.