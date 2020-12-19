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Müge Boz: İkinci çocuğu istiyoruz

19.12.2020 16:39 | Son Güncelleme:
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Müge Boz: İkinci çocuğu istiyoruz

Instagram hesabı üzerinden canlı gerçekleşen “Mert Vidinli’yle Sıkıştıran Sorular” programının bu haftaki konuğu Müge Boz oldu. İkinci çocuğu istediklerini söyleyen güzel oyuncu, Vina’da olduğu gibi onun da cinsiyetini öğrenmek istemediğini belirtti. Yayında uzaylılardan korktuğunu itiraf eden Boz, bu korkusunu bir ara eşine de bulaştırdığını açıkladı. Sosyal medya içeriklerine ilişkin de konuşan Boz, kariyerinde başına gelen talihsiz bir olayı da paylaştı.

Mert Vidinli’yle Sıkıştıran Sorular” canlı yayın programının bu haftaki konuğu Müge Boz oldu. Mert Vidinli’nin sorularını yanıtlayan Boz, iş ve özel hayatına ilişkin samimi açıklamalarda bulundu. İkinci çocuğu istediklerini söyleyen Müge Boz, “Biz Vina’nın cinsiyetini öğrenmedik. Kız ya da erkek benim için farketmiyor. İkisini de çok istiyorum. İkincisinin de cinsiyetini öğrenmem. Bu şekilde daha heyecanlı” dedi.

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Instagram’da ve Youtube kanalında içerik üreten Boz, “Sosyal medyada çok karışık bir kitle var karşımızda. Her birine kendimi nasıl anlatacağım diye düşünürken biraz geri durmuştum. Ancak risk almayı, yeni şeyler denemeyi severim. Oyunculuk ve sunuculuğun yanı sıra daha önce reklam ajansında, halkla ilişkiler ajansında çalıştım.

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Müşteri tarafını da iyi biliyorum. Sosyal medyada bunların hepsiyim. Kendi içeriğimi yaratıyorum, kamera önündeyim, yönetmenim. Her şeyi yapabiliyorum. Bu dünyanın özgürlüğü hoşuma gidiyor. En çok kendin olabildiğin alanlardan bir tanesi. Sosyal medyanın bu tarafını seviyorum” diye konuştu.

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