Müge Boz: İkinci çocuğu istiyoruz

Mert Vidinli’yle Sıkıştıran Sorular” canlı yayın programının bu haftaki konuğu Müge Boz oldu. Mert Vidinli’nin sorularını yanıtlayan Boz, iş ve özel hayatına ilişkin samimi açıklamalarda bulundu. İkinci çocuğu istediklerini söyleyen Müge Boz, “Biz Vina’nın cinsiyetini öğrenmedik. Kız ya da erkek benim için farketmiyor. İkisini de çok istiyorum. İkincisinin de cinsiyetini öğrenmem. Bu şekilde daha heyecanlı” dedi.

Instagram’da ve Youtube kanalında içerik üreten Boz, “Sosyal medyada çok karışık bir kitle var karşımızda. Her birine kendimi nasıl anlatacağım diye düşünürken biraz geri durmuştum. Ancak risk almayı, yeni şeyler denemeyi severim. Oyunculuk ve sunuculuğun yanı sıra daha önce reklam ajansında, halkla ilişkiler ajansında çalıştım.

Müşteri tarafını da iyi biliyorum. Sosyal medyada bunların hepsiyim. Kendi içeriğimi yaratıyorum, kamera önündeyim, yönetmenim. Her şeyi yapabiliyorum. Bu dünyanın özgürlüğü hoşuma gidiyor. En çok kendin olabildiğin alanlardan bir tanesi. Sosyal medyanın bu tarafını seviyorum” diye konuştu.



