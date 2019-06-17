MAGAZİN

Müge Boz ile Caner Erdeniz İspanya'da balayında

MAGAZİN HABERLERİ  | 17.06.2019 21:09 | Son Güncelleme

Oyuncu Müge Boz ile geçtiğimiz günlerde evlendiği Galatasaraylı basketbolcu Caner Erdeniz balayına çıktı.

Müge Boz ile Caner Erdeniz İspanya'da balayında

Müge Boz ile geçtiğimiz mayıs ayında evlenen basketbolcu Caner Erdeniz balayını İspanya'da yapıyor.

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Girona bölgesini tercih eden çift balayı fotoğraflarını sosyal medyadan da yayınlıyor.

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Boz evlilik sonrası şu ifadeleri kullanmıştı: "Şimdilik bu fotoğrafı paylaşıyoruz, çok güzel bir çekim yaptık bu mutlu anımızı ölümsüzleştirmek için, süprizi bozmayalım ama yine de paylaşalım dedik."

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O kadar güzel mesajlar atıyorsunuz ki, tanıdığımız tanımadığımız herkese sonsuz teşekkürler. Çok mutluyuz ne diyeyim, darısı tüm sevenlerin başına..."

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Müge Boz caner erdeniz Balayı

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