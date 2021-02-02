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Müge Boz kimdir? Akıncı’nın Beste’si Müge Boz kaç yaşında, nereli? Müge Boz eşi kimdir?

02.02.2021 10:41 | Son Güncelleme:
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Müge Boz kimdir? Akıncı’nın Beste’si Müge Boz kaç yaşında, nereli? Müge Boz eşi kimdir?

Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programının bugünkü konuğu ünlü oyuncu Müge Boz oldu. Özel hayatının bilinmeyenlerini anlatacak ünlü isimle ilgili televizyon izleyicileri tarafından araştırmalar yapılmaya başlandı. Peki, Müge Boz kimdir? Müge Boz kaç yaşında, nereli? İşte Müge Boz eşi ve kızı…

Ünlü oyuncu Müge Boz Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programının bugünkü konuğu oldu. Buse Varol’un yakın arkadaşı olduğu bilinen Boz ile ilgili araştırmalar da başladı. Özel hayatının bilinmeyen yönlerini anlatacak olan ünlü isimle ilgili çok sayıda detay merak ediliyor. Peki, Müge Boz kaç yaşında? Müge Boz nereli? İşte tüm merak edilenler...

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MÜGE BOZ KİMDİR?

13 Nisan 1984 doğumlu olan Boz şu anda 36 yaşında. Annesi Yugoslavya göçmeni, babası ise Egeli olan Boz’un bir kız kardeşi var. Çocukluğu İstanbul’da geçen ünlü isim 12 yaşında iken babasının iş durumu sebebiyle İzmir’e taşınarak Karşıyaka’ya yerleşti. Ünlü ismin eğitim durumu da merak ediliyor. İzmir Atatürk Lisesi’nden mezun olan ünlü oyuncu, sonrasında Anadolu Üniversitesi Sinema TV ve Halkla İlişkiler Bölümü’nden mezun oldu.

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Sonrasında Boz, Norveç’Te Hogskulen i Volda adındaki okuldan burs kazandı ve bu okulda strategic design ve digital photography eğitimi aldı. 11 sene boyunca bale ve 4 sene boyunca da piyano eğitimi alan ünlü isim, yüzme, tenis, motosiklet, paten ve voleybol gibi çok sayıda spor dalı ile ilgilendi. Ünlü oyuncunun bir süredir de düzenli olarak yoga yaptığı biliniyor. Sosyal medya hesabından sık sık paylaşım yapan Boz, sağlıklı yaşam ve sağlıklı beslenme alışkanlıklarıyla dikkat çekiyor.

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Müge Boz dizileri arasında 2011 yılında rol aldığı ve Meltem karakterini canlandırdığı Şüphe dizisiyle Ada karakterini canlandırdığı Karakol dizi yer alıyor. Ünlü oyuncu aynı zamanda 2009 yılında Turkcell 3G reklamında, 2010 yılında Arçelik Autologic Çamaşır Makinesi reklamında, Mert Fırat ile Maximum Kart reklamında ve Nescafe 3’ü 1 Arada reklamında rol aldı. Modellik de yapan Boz, Zen Pırlanta’nın 2010 yılı kampanyasının yüzü oldu ve Loft, T-box gibi markaların çekimlerinde yer aldı.

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Marie Claire, Instyle, Vogue Tempo ve Women’s Health gibi dergilerin moda çekimlerinde yer alan Boz, özellikle ilgiyle izlenen Leyla ile Mecnun dizisinin ikinci sezonunda Leyla karakterine hayat verdi. Bunun yanı sıra TRT1 ekranlarında yayınlanan Gurbette Aşk ve Fox TV’de yayınlanan Kayıtdışı dizisinde rol aldı.

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Ünlü oyuncunun rol aldığı yapımlar arasında; Melekler Korusun, Toprağın Çocukları, Bir Hikayem Var, Karaoğlan, Bu İşte Bir Yalnızlık Var, Yalan Dünya, Aşk Emek İster, Arka Sokaklar, Sevda Kuşun Kanadında, Muhteşem Yüzyıl: Kösem, Nezih Bir Film, Çat Kapı Aşk ve Geçmiş Olsun bulunuyor. Ünlü oyuncu şu anda Akıncı dizisinde rol alıyor. Boz özellikle 2017 yılında bir mobil uygulama üzerinden yapılan Hadi adlı yarışma programının sunuculuğunu yapmıştı ve beğeniyle takip edilmişti.

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Müge Boz eşi ünlü basketbolcu Caner Erdeniz ile 2019 yılında dünya evine girdi. Çiftin Vina adında bir kızları bulunuyor.

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