Müge Boz kimdir? Akıncı’nın Beste’si Müge Boz kaç yaşında, nereli? Müge Boz eşi kimdir?

Ünlü oyuncu Müge Boz Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programının bugünkü konuğu oldu. Buse Varol’un yakın arkadaşı olduğu bilinen Boz ile ilgili araştırmalar da başladı. Özel hayatının bilinmeyen yönlerini anlatacak olan ünlü isimle ilgili çok sayıda detay merak ediliyor. Peki, Müge Boz kaç yaşında? Müge Boz nereli? İşte tüm merak edilenler...

MÜGE BOZ KİMDİR?

13 Nisan 1984 doğumlu olan Boz şu anda 36 yaşında. Annesi Yugoslavya göçmeni, babası ise Egeli olan Boz’un bir kız kardeşi var. Çocukluğu İstanbul’da geçen ünlü isim 12 yaşında iken babasının iş durumu sebebiyle İzmir’e taşınarak Karşıyaka’ya yerleşti. Ünlü ismin eğitim durumu da merak ediliyor. İzmir Atatürk Lisesi’nden mezun olan ünlü oyuncu, sonrasında Anadolu Üniversitesi Sinema TV ve Halkla İlişkiler Bölümü’nden mezun oldu.

Sonrasında Boz, Norveç’Te Hogskulen i Volda adındaki okuldan burs kazandı ve bu okulda strategic design ve digital photography eğitimi aldı. 11 sene boyunca bale ve 4 sene boyunca da piyano eğitimi alan ünlü isim, yüzme, tenis, motosiklet, paten ve voleybol gibi çok sayıda spor dalı ile ilgilendi. Ünlü oyuncunun bir süredir de düzenli olarak yoga yaptığı biliniyor. Sosyal medya hesabından sık sık paylaşım yapan Boz, sağlıklı yaşam ve sağlıklı beslenme alışkanlıklarıyla dikkat çekiyor.