Müge Boz kimdir? Müge Boz kaç yaşında? Müge Boz nereli? Doğum kilolarınla barışan Müge Boz’un biyografisi!

Oyunculuk performansının yanında Youtube’da kendi adına açtığı kanalına içerik üreten Müge Boz hakkında detaylı bilgiye erişmek isteyenler için oyuncunun biyografisini hazırladık. Güzelliği ve özel yaşamıyla dikkatleri üzerine Müge Boz eşi, kızı ve kariyerine dair ayrıntılarla karşınızda!

Bikinili pozlarıyla gündeme gelen taze anne Müge Boz hakkında “Müge Boz kimdir? Müge Boz aslen nereli? Müge Boz kiminle evli? Müge Boz’un kocası kim?, Müge Boz ne iş yapar? Müge Boz ile Murat Boz akraba mı? Müge Boz’un kızının adı ne?” gibi sorular merak ediliyor. Müge Boz’un özel yaşamına dair bilinmeyen bütün bilgileri bir araya topladık. Müge Boz’un film ve dizilerini yakın markaja aldık. Müge Boz Doğum Tarihi ve Doğum Yeri: Müge Boz nereli? Müge Boz ne mezunu?

Müge Boz doğum tarihi olarak 13 Nisan 1984 biliniyor. Müge Boz yaş olarak şu anda 36 yaşındadır. Sarışın ve mavi gözlülüğünü annesinden alan Müge Boz aslen Egeli’dir. Müge Boz’un annesi Nigar Boz Yugoslavya göçmeni, babası ise Egeli’dir. İstanbul’da doğan Müge Boz’un boyu 1.71 metre, kilosu ise 58’dir. Müge Boz’un burcu ise Koç’tur.

İlkokul eğitimini İstanbul’da alan Müge Boz 12 yaşındayken ailesiyle İzmir’e taşındı. Lise hayatına İzmir’de devam eden Müge Boz Atatürk Lisesi mezunudur. Çocukluğunda bale eğitimi alan Müge Boz ardından piyano çalmaya merak saldı. Başta tenis olmak üzere yüzme, voleybol ve daha birçok spor dalıyla yakından ilgilendi. Ardından üniversite eğitimi için Eskişehir’e taşındı. Anadolu Üniversitesi Sinema Televizyon ve Halka İlişkiler Bölümünü bitirdi. Medya alanında eğitimine devam etmek isteyen Müge Boz Fransa, Çek Cumhuriyeti ve Norveç ihtimalleri arasından İskandinav kültürünü merak ettiği için Norveç’i seçerek yurt dışına gitti. Norveç’te gazete fotoğrafçılığı ve reklamcılık alanlarında eğitim aldı. Norveç’teki eğitimi bittikten sonra İstanbul’a dönen Müge Boz bir süre kamera arkasında çalıştı ve fotoğraf stilistliği yaptı. Fotoğraf stilistliğinden arkadaş çevresinin de etkisiyle modelliğe yöneldi.

Şöhret Basamaklarını Tırmandı: Müge Boz ne iş yapar? Müge Boz hangi reklamlarda oynadı?

Arkadaşlarının projelerinde yer alarak yavaş yavaş kamera önüne sınan Müge Boz reklam çekimlerinde rol almaya başladı. İlk olarak 2009 yılında Turkcell’in 3G reklamında seyircinin karşısına çıktı. Güzelliğiyle yapımcıların dikkatini çeken Müge Boz ardından Arçelik, Maximum ve Nescafe markalarının reklamlarında boy gösterdi.

Reklam projelerinin yanında foto modellikte yapan Müge Boz Zen Pırlanta’nın reklam yüzü oldu. Türkiye’de temsilcilikleri bulunan Vogue, Tempo, Marie Claire, Women’s Health ve Instyle gibi dünyaca ünlü dergilerin moda çekimlerine katıldı. Müge Boz’un İlk Dizisi: Müge Boz’un ilk dizisi nedir? Müge Boz hangi dizilerde rol aldı?

Müge Boz ilk dizisi için kamera karşına 2008 yılında geçti. Show Tv’de yayınlanan “Melekler Korusun” dizisinde boy gösteren Müge Boz Çiğdem karakterine hayat verdi. Başrollerini Özge Özpirinçci, Selin Şekerci, Rojda Demirer ve Hümeyra’nın paylaştığı “Melekler Korusun” dizisinde Müge Boz bölüm oyuncusu olarak katıldı.

2011 yılında Müge Boz Meltem Kutlu rolüyle “Şüphe” dizisinde yer aldı. Müge Boz “Şüphe” dizisinde Selin Demiratar, İsmail Hacıoğlu, Serkan Altunorak ve Adnan Biricik gibi başarılı isimlerde aynı seti paylaştı. Aynı yıl Müge Boz Ada rolüyle “Karakol” dizisinde oynadı. “Herkes Adalet İster” sloganıyla yola çıkan Show Tv ekranlarında yayınlanan Karakol dizisinde Müge Boz Seda Akman, Zeynep Eronat, Ekin Türkmen, Mahir İpek ve Güray Kip ile izleyicisiyle buluştu.

2012 yılında Müge Boz “Leyla ile Mecnun” dizisinin kadrosuna dahil oldu. Diziye Şirin olarak katılan Müge Boz ardından Leyla karakterine hayat verdi. TRT 1 ekranlarında reyting rekorları kıran “Leyla ile Mecnun” Müge Boz Ali Atay, Ezgi Asaroğlu, Melis Birkan, Ege Tanman, Zeynep Çamcı ile seyircisinin beğenisini topladı.

2013 yılında Müge Boz “Gurbette Aşk Bir Yastıkta” dizisinde Cezmi Baskın, Gökhan Alkan ve Willa Elles ile başrolleri paylaştı. Hamdi Alkan’ın yönetmen koltuğunda oturduğu “Gurbette Aşk Bir Yastıkta” dizisi TRT 1 ekranlarında izleyicisiyle kucaklaştı. Aynı yıl Gülse Birsel’in kaleme aldığı “Yalan Dünya” dizisinde Oya karakterini canlandırdı. 2013 yılının sonunda ise “Aşk Emek İster” dizisinde Leyla karakterine hayat verdi.

2014- 2015 yılları arasında Müge Boz Kanal D’nin efsane dizisi “Arka Sokaklar” kadrosuna Ece Dündar karakteriyle hızlı bir giriş yaptı.

2016 yılında Müge Boz “Sevda Kuşun Kanadında” dizisinde Işık karakteriyle izleyicisini selamladı. Başrollerini Sevtap Özaltun ve Murat Ünalmış’ın oynadığı “Sevda Kuşun Kanadında” dizisi TRT 1 ekranlarında yayınlandı.

2017 yılında Müge Boz “Muhteşem Yüzyıl:Kösem” dizisindeki Telli Haseki Hümaşah Sultan karakteriyle büyük bir çıkış yakaladı. Aynı yıl Müge Boz “Kayıtdışı” dizisinde İdil karakterini oynadı.

Müge Boz’un İlk Filmi: Müge Boz’un ilk filmi nedir? Müge Boz hangi filmlerde rol aldı?

Müge Boz beyaz perdeye 2011 yılında yapımcılığını Erkan Can’ın yaptığı “Toprağın Çocukları” filmiyle giriş yaptı. Karika karakterine hayat veren Müge Boz’a filmde Erkan Can, Türkü Turan, Ufuk Bayraktar ve Suzan Kardeş eşlik etti.

Müge Boz ilk filmi Toprağın Çocukları’nın ardından 2012 yılında “Bir Hikayem Var” filmindeki Yağmur karakteriyle oyunculuk kariyerini sürdürdü. Kadir Doğulu ve Müge Boz’un başrollerini paylaştığı filmin oyuncu kadrosunda Almeda Abazi ve Turan Özdemir’de yer aldı. Aynı yıl Müge Boz “Karaoğlan” filminde Bayır Gülü karakterine hayat verdi.

2013 yılında Müge Boz “Bu İşte Bir Yalnızlık Var” filminde Zeynep karakterini canlandırdı. Engin Altan Düzyatan ve Özgü Namal’ın başrollerini paylaştığı filmde Müge Boz, Emin Gürsoy, Ümit Erdim, Willa Elles ve Merve Ateş yerini aldı.

2018 yılında Müge Boz “Nezih Bir Film” filminde konuk oyuncu oldu. Ayhan Özen’in yönetmen koltuğunda oturduğu filmde Deniz Barut, Mehmet Ali Karakuş ve Mehmet Uslu bulundu.

2019 yılında Müge Boz “Çat Kapı Aşk” filminde Jess Molho ve Nergis Kumbasar ile başrolleri paylaştı. Çat Kapı Aşk filminde Müge Boz’a Duygu Çetinkaya, İbrahim Selim, Gümeç Alpay, İpek Bağrıaçık ve İlayda Fidanlık eşlik etti. Aynı yıl Müge Boz “Geçmiş Olsun” filminde oynadı. Başrollerini Müge Boz, Alper Sladıran, Toygan Avanoğlu ve Cihan Şimşek’in üstelendiği Geçmiş Olsun filminin yönetmenliğini Hasan Doğan yaptı.