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Müge Boz: Mert Fırat'ı aşırı seviyorum

MAGAZİN HABERLERİ  | 19.07.2018 10:43 | Son Güncelleme

Oyuncu Müge Boz, Mag dergisine röportaj verdi.

Müge Boz: Mert Fırat'ı aşırı seviyorum

Özgürlüğüne çok düşkün olduğunu belirten Müge Boz “Kimsenin eline bakmayı sevmem. ‘Evlenip koca parası yiyeyim’ gibi amacım yok.

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'PAHALI ÇANTALAR YERİNE KİTAPLAR VE DVD'LERİ TERCİH EDERİM'

Hep kendi paramı kazandım, kimseye muhtaç olmadım. Pahalı çantalar ve ayakkabılar yerine kitaplar DVD’ler alıp kendimi geliştirmeyi tercih ettim.
Birinin sevgilisi olarak aşk skandallarıyla beslediğim bir hayatım yok. Aşk zaten hastalıklı bir duygu” dedi.

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'SAATLERCE SARILIRIM'

Müge Boz reklam filminde kamera karşısına geçtiği meslektaşı Mert Fırat’ı da öve öve bitiremedi: “Mert’i aşırı çok seviyorum. Saatlerce sarılabileceğim türden bir sevgi bu! Süper bir insan.

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Her zaman setlerde birbirimize destek olmuşuzdur. Egosuz, partner. Böyle yüksek enerjili, kaliteli ve eğitimli biriyle çalıştığım için çok şanslıyım. İkimiz de pozitif enerji doluyuz.”

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Öte yandan İdil Fırat'ın, Mert Fırat ve Müge Boz'un reklam filmi çekimlerinde kıskançlık krizine girdiği ve sette nöbet tuttuğu iddia edilmişti. Bakalım İdil Fırat Müge Boz'un bu sözlerine ne diyecek?

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Müge Boz Mert Fırat

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