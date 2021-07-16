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Müge Boz: Teşekkürler sevgilim

16.07.2021 14:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oyuncu Müge Boz, 2019 yılında basketbolcu Caner Erdeniz ile evlenmiş, aynı yıl kızları Vina dünyaya gelmişti. İkili, yaz sezonunu kamp tatilinde geçiriyor.

Müge Boz: Teşekkürler sevgilim

Yaz başında karavan yaptıran Müge Boz-Caner Erdeniz çifti, Kelebek Vadisi, Köprülü Kanyon ve Bozburun’da kamp kurduktan sonra Çeşme’ye geçti.

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"SEN İKİ METRESİN, NASIL OLACAK?"

Kamp tatilini çok seven oyuncu, "Bu yaz arabamızın tepesindeki çadırımızla geziyoruz. Caner bu fikirle geldiğinde, 'Bebekle beraber nasıl sığarız. Sen iki metresin, nasıl olacak?' diye düşünmüştüm ama çok da güzel oldu. Üçümüz de gayet güzel sığdık. İstediğimiz yerde özgürce kalabilme özgürlüğü, doğanın tam da içinde olma hissini çok sevdim. Teşekkürler sevgilim. Seninle her ortama uyum sağlayabilmemizi çok seviyorum” açıklamasını yaptı.

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