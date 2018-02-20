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Müge Ulusoy'un son hali (Kurtlar Vadisi'nde Laz Ziya'nın kızıydı)

MAGAZİN HABERLERİ  | 20.02.2018 13:32 | Son Güncelleme

Laz Ziya karakterinin kızı Meral Yılmaz'a hayat veren Müge Ulusoy'u hatırlıyor musunuz?

Ekranın en uzun soluklu dizilerinden biri olan ve Polat Alemdar karakteri ile özdeşleşen Kurtlar Vadisi'nde İstemi Betil'in canlandırdığı Laz Ziya karakterinin kızı Meral Yılmaz'a hayat veren Müge Ulusoy'un son hali görenleri şaşkınlığa uğrattı

Müge Ulusoy'un son hali şoke etti

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Kurtlar Vadisi ekranın en uzun soluklu dizilerinden biriydi. Aynı zamanda en çok konuşulanlarından başta Çakır ve Polat Alemdar karakterleri olmak üzere hepsi hâlâ akıllarda. Bunlardan en akılda kalıcı olanlardan biri rahmetli usta oyuncu İstemi Betil'in canlandırdığı Laz Ziya karakteriydi. Oldukça dikkat çekici bir yorumlar hayat vermişti Laz Ziya karakterine...
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Laz Ziya'nın kızı Meral Yılmaz da unutulmazlar arasında. Babası gibi sert ve kendi kafasının dikine giden bir karakter olan Meral, o dönem erkeklerin hayallerini süsleyen kadınlardan biriydi. Ancak daha sonra ortalardan kayboldu.
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Güzel oyuncu o kadar değişti ki artık ekranda görünce bile tanıyamıyoruz.
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İŞTE MÜGE ULUSOY'UN SON HALİ:
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MÜGE ULUSOY KİMDİR?

MÜGE ULUSOY KİMDİR?
6 Mart 1972'de İzmir'de dünyaya geldi.
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1995 yılında Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. 18. Ankara Uluslararası Film Festivali'nde Kader filmindeki rolüyle En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülünü aldı.
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Oynadığı diziler:

Oynadığı diziler:
İhanet (2010), Pars: Narkoterör (2006), Yersiz Yurtsuz (2007), Kader (2006) Dün Gece Bir Rüya Gördüm (2006), Masum Değiliz (2005), Kurtlar Vadisi (2003), Eşkıya (2001), Tek Celse (2001), Sarı Evin Esrarı (2000), Kurt Kapanı (1999), Şeytanın Gözyaşları (1998), Gurbetçiler (1996)
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MÜGE ULUSOY'UN INSTAGRAM'DA PAYLAŞTIĞI FOTOĞRAFLAR:
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