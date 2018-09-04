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Muğla 4. Uluslararası Zurnazen Festivali

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2018 00:23 | Son Güncelleme

Festivalin ilk gününde Türkiye ve yurt dışından 16 zurna üstadı çalışmalarını seslendirdi - Festivalin onur konuğu Hüsnü Şenlendirici de sahne aldı

Muğla'da Büyükşehir Belediyesi tarafından, zurna üstatlarını bir araya getiren 4. Uluslararası Zurnazen Festivali başladı.

Prof. Dr. Şadan Gökovalı Açık Hava Tiyatrosu'ndaki Muğla Uluslararası Zurnazen Festivali'ne, Muğla, Manisa, Erzurum, Kırşehir, İstanbul, Azerbaycan, Ermenistan, Hindistan, Tayvan, Bulgaristan ve Makedonya'dan 16 zurna sanatçısı katıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, festivalin açılışında yaptığı konuşmada, Muğla Uluslararası Zurnazen Festivali ile bir ilki gerçekleştirdiklerini söyledi.

Dünyada ilk defa yapılan festivali her yıl biraz daha genişleterek uluslararası boyuta taşıdıklarını belirten Gürün, "Halk kültürümüzün en önemli değerlerinden olan zurna kültürünün yaşatılması ve gençlerimize bu enstrümanı sevdirmek için önemli olan bu etkinliğe birbirinden değerli zurna üstatları katılıyor." dedi.

Zurnanın çok geniş bir coğrafyada ortak bir değer olduğuna işaret eden Gürün, Muğla'nın sevgi, barış ve hoşgörü kenti olduğunu dile getirdi.

Gürün, 4 gün sürecek festivalde zurnanın üstadlarının sanatlarını icra edeceklerini aktardı.

Festivalin ilk gününde zurna üstatları Ünal Yürük, Halil Çokyürekli, Hasan Çakan, Yenal Satıcı, İlhan Çubukçu, Işık Soğukkuyu, Özdemir Göçer, Taysun Taşkın, Bulgaristan'dan Georgı Dımıtrov, Tayvan'dan Chıenyun Tseng, Makedonya'dan Zhelo Destanovski,Bulgaristan'dan Krasımır Damyanov Dımıtrov, Azerbaycan'dan Rahman Rasimoğlu, Bulgaristan'dan Ilıa Bozhınov Sımeonov, Ermenistan'dan Suren Asatryan, Hindistan'dan Lokesh Anand, orkestra eşliğinde Türkiye ve dünyadan çeşitli eserleri zurna ile seslendirdi.

Programda festivalin onur konuğu Hüsnü Şenlendirici de sevilen eserlerini seslendirdi.
Yaklaşık 45 dakika sahnede kalan Şenlendirici Ünal Yürük ile de aynı sahneyi paylaşarak bazı eserleri birlikte çaldı.

Şenlendirici, programının sonunda ise İzmir'den gelen davul ekibi ile Harmandalı çaldı.

Festival, 6 Eyül'de sona erecek.

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Muğla ULUSLARARSI Zurnazen Festivali

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