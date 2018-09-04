Muğla 4. Uluslararası Zurnazen Festivali

Muğla'da Büyükşehir Belediyesi tarafından, zurna üstatlarını bir araya getiren 4. Uluslararası Zurnazen Festivali başladı.

Prof. Dr. Şadan Gökovalı Açık Hava Tiyatrosu'ndaki Muğla Uluslararası Zurnazen Festivali'ne, Muğla, Manisa, Erzurum, Kırşehir, İstanbul, Azerbaycan, Ermenistan, Hindistan, Tayvan, Bulgaristan ve Makedonya'dan 16 zurna sanatçısı katıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, festivalin açılışında yaptığı konuşmada, Muğla Uluslararası Zurnazen Festivali ile bir ilki gerçekleştirdiklerini söyledi.

Dünyada ilk defa yapılan festivali her yıl biraz daha genişleterek uluslararası boyuta taşıdıklarını belirten Gürün, "Halk kültürümüzün en önemli değerlerinden olan zurna kültürünün yaşatılması ve gençlerimize bu enstrümanı sevdirmek için önemli olan bu etkinliğe birbirinden değerli zurna üstatları katılıyor." dedi.

Zurnanın çok geniş bir coğrafyada ortak bir değer olduğuna işaret eden Gürün, Muğla'nın sevgi, barış ve hoşgörü kenti olduğunu dile getirdi.

Gürün, 4 gün sürecek festivalde zurnanın üstadlarının sanatlarını icra edeceklerini aktardı.