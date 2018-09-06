Muğla 4. Uluslararası Zurnazen Festivali

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bu yıl 4'üncüsü düzenlenen ve zurna üstatlarını bir araya getiren Uluslararası Zurnazen Festivali devam ediyor.

Beşkaza Meydanı'nda düzenlenen etkinliğe Türkiye'den Muğla, Manisa, Erzurum, Kırşehir ve İstanbul ile Azerbaycan, Ermenistan, Hindistan, Tayvan, Bulgaristan ve Makedonya'dan 16 zurna sanatçısı katıldı.

Sanatçıların performansını sergilediği festivalin üçüncü gününde, bazı vatandaşlar zurnalar eşliğinde oynadı. Sanatçıların performansı izleyicilerin beğenisini topladı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Kültür Turizm ve Spor Dairesi Başkan Vekili Özgür Akdağ, gazetecilere yaptığı açıklamada, 5 yıl önce ulusal düzeyde başlattıkları festivalin daha sonraki yıllarda uluslararası katılımla yapılmaya devam ettiğini anlattı.

Festivale katılımın her yıl artarak devam ettiğini belirten Akdağ, "Muğla, yörük kültürünün hakim olduğu bir coğrafya. Zurna da kültürümüzün bir parçası. Biz, bunu yaşatmak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Dünyanın çeşitli coğrafyalarından sanatçıları ilimizde ağırlıyoruz. Festivale vatandaşlarımızın da ilgisi çok güzel." dedi.

Festival, bugün Milas ilçesinde düzenlenecek etkinlikle sona erecek.

