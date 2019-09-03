HABER

Muğla 5. Uluslararası Zurnazen Festivali

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2019 23:24 | Son Güncelleme

Marmaris ilçesinde devam edilen festival kapsamında sahne alan zurnacıları tatil için ilçede bulunan yerli ve yabancı turistler ilgiyle izledi

Muğla'da bu yıl 5'incisi düzenlenen ve zurna üstatlarını bir araya getiren Uluslararası Zurnazen Festivali'ne Marmaris ilçesinde düzenlenen etkinlikle devam edildi.

Milas ilçesinde dün açılışı gerçekleştirilen festival, Marmaris'teki 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nda sanatçıların gösterisiyle sürdü.

Ünal Yürük'ün "Fesüphanallah" ve "Rakkas" performansıyla başlayan etkinlikte daha sonra, Milsaim Dalipi, Yucheng Lin- Yiting Hsiao, Haydar Curacı, Petaryuliev Alyoshev, Cafer Nazlıbaş, Hakan Akarca, Elyased Houseniatia, Şevket Almaz, Halil Çokyürekli, Veysel Girgin, Hasan Çakan ve Alafsar Rahimou sahne aldı.

Gösteriyi Marmarisliler ve tatil için ilçede bulunan yerli ve yabancı turistler ilgiyle izledi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Kültür Turizm ve Spor Dairesi Başkanı Özgür Akdağ, yaptığı konuşmada, festivale gösterilen ilgiden memnun olduklarını söyledi.

Menteşe ve Fethiye ilçelerindeki etkinliklerle devam edecek zurna festivali 5 Eylül'de sona erecek.

PARTNER İşte güzel oyuncunun babası İşte güzel oyuncunun babası
Yavru kedi için seferber oldularYavru kedi için seferber oldular
Alaşehir'de düzenlenen Üzüm Festivali'nde, renkli anlar yaşandıAlaşehir'de düzenlenen Üzüm Festivali'nde, renkli anlar yaşandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
festival Marmaris Muğla 5. Uluslararası Zurnazen Festivali zurna

En Çok Okunan Haberler

Trump'tan çok sert mesaj! 'İşletmeleri, işleri ve parası gidecek'

Trump'tan çok sert mesaj! 'İşletmeleri, işleri ve parası gidecek'

Diyarbakır'da HDP önünde oturma eylemi

Diyarbakır'da HDP önünde oturma eylemi

'Artık bu kız nasıl 15 yazamayacaksınız'

'Artık bu kız nasıl 15 yazamayacaksınız'

Fatih Terim'e kötü haber

Fatih Terim'e kötü haber

Soylu'dan Ekrem İmamoğlu'na sert sözler: Seni pejmürde ederiz!

Soylu'dan Ekrem İmamoğlu'na sert sözler: Seni pejmürde ederiz!

Hamile kadın arabadan atladı! Eşinin sözleri 'pes' dedirtti

Hamile kadın arabadan atladı! Eşinin sözleri 'pes' dedirtti

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İnternetten tanıştığı kızla buluşmak için gitmişti ama...

İnternetten tanıştığı kızla buluşmak için gitmişti ama...

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Kardeşini "ağabey" demediği ve lakap taktığı için öldürmüş

Kardeşini "ağabey" demediği ve lakap taktığı için öldürmüş

Düğün sonrası korkunç olay! Ambulansların ardı arkası kesilmedi!

Düğün sonrası korkunç olay! Ambulansların ardı arkası kesilmedi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Siirt’te akıntıya kapılan kişi boğuldu

Siirt’te akıntıya kapılan kişi boğuldu

Üniversiteli Derya'nın üzücü ölümü! Kahreden detay ortaya çıktı

Üniversiteli Derya'nın üzücü ölümü! Kahreden detay ortaya çıktı

Otomobilden atlayan hamile kadın yaralandı! Eşi gözaltına alındı

Hamile kadın arabadan atladı! Eşinin sözleri 'pes' dedirtti

İBB’den 'sahte mezarlık' açıklaması

İBB’den 'sahte mezarlık' açıklaması

Kaza yapan araçtaki sır perdesi çözüldü!

Kaza yapan araçtaki sır perdesi çözüldü!

Rize'de yaylalara yapı malzemesi ve iş makinelerinin çıkarılması yasaklandı

Rize'deki yaylalarla ilgili flaş karar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.