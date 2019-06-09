Muğla 9 günde 6 milyon yerli turisti ağırladı

Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasının ardından Türkiye’de en fazla yerli turisti ağırlayan Muğla, geçen yıl Kurban Bayramı tatiline oranla yüzde 40 oranında düşüş yaşadı. Geçen yıl yaklaşık 1 milyon araç ve 10 milyon yerli turisti ağırlayan Muğla, bu yıl 650 bin araç ve 5 milyon yerli turisti ağırladı.

Yerli turistin Muğla’da en fazla tercih ettiği turizm beldesi yine Bodrum oldu. Kış nüfusu 160 bin olan Bodrum’a bayram tatilinde yaklaşık 2 milyon, Fethiye’ye 1 milyon 300 bin, Marmaris’e 1 milyon 100 bin ve geriye kalan bölümü ise Seydikemer, Dalaman, Ortaca, Köyceğiz, Ula, Datça ile Milas Güllük bölgelerine turist geldi.

9 günlük bayram tatilinde Muğla’ya gelen yerli turist sayısında geçen yıl Kurban Bayramı’na oranla düşüş yaşandı. Geçen yıl Bodrum’a giriş yapan anaç sayısı yaklaşık 75 bin iken, bu yıl bu rakam 55 bine, Fethiye’ye giriş yapan 62 bin iken 46 bine, Marmaris’e giriş yapan araç sayısı da 60 bin iken bu yıl 42 bine düştü.

13 ilçe de turist çekti

Muğla’nın mevcut 13 ilçesi içinde denize sınırı olmayan Kavaklıdere ve Yatağan ilçeleri de yerli turistten nasibini alan ilçeler oldu. Özellikle Yatağan’da bulunan ve dünyanın en büyük mermer antik kenti Stratonikeia ile Lagina antik kentleri bayram boyunca yoğun ziyaretçi akınına uğradı. Kavaklıdere ilçesi de kültür turları ile dikkat çeken ilçe oldu.