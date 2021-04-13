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Muğla açıklarında 5.1 büyüklüğünde deprem

13.04.2021 23:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AFAD verilerine göre saat 23.28'de Muğla'da Datça açıklarında 5.1 büyüklüğünde deprem oldu. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 5.3 olarak duyurdu. İçişleri Bakanı Yardımcısı İsmail Çataklı depremle ilgili yaptığı açıklamada olumsuz bir ihbarın ulaşmadığı bilgisini verdi.

Muğla açıklarında 5.1 büyüklüğünde deprem

Depremin derinliği 2.51 kilometre olarak ölçüldü. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 5.3 olarak duyurdu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ege Denizi'nde saat 23.28'de, 5,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deniz yüzeyinin 2,51 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün, Datça ilçesine 19,61 kilometre mesafede olduğu belirlendi.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Yardımcısı İsmail Çataklı, depreme ilişkin sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı:

"Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 23.28'de meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki depremde Valiliğimizden ve AFAD’dan alınan bilgilere göre olumsuz bir ihbarın ulaşmadığı öğrenilmiştir. İlgili birimlerimizin tarama çalışmaları devam etmektedir.
Geçmiş olsun Muğla."

KIZILAY'DAN AÇIKLAMA

Deprem sonrası Kızılay'ın sosyal medya hesabından açıklama yapıldı. Açıklamada, "Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında meydana gelen ve ilk belirlemelere göre 5,1 büyüklüğündeki deprem sonrası gelişmeler Kızılay ekiplerimiz tarafından yakından takip edilmektedir." ifadeleri kullanıldı.

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deprem Muğla

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