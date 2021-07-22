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Muğla açıklarında deprem (AFAD- Kandilli son depremler)

22.07.2021 17:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Muğla açıklarında akşam saatlerinde bir deprem meydana geldi. AFAD, depremin büyüklüğünü 4.2 olarak açıkladı.

Muğla açıklarında deprem (AFAD- Kandilli son depremler)

Muğla açıklarında saat 17.16'da bir deprem meydana geldi. AFAD, Datça'nın 41 km açığında meydana gelen depremin büyüklüğünü 4.2 olarak duyurdu.

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AFAD: GELİŞMELER TAKİP EDİLİYOR

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada gelişmelerin takip edildiği belirtildi.

KANDİLLİ'DEN AÇIKLAMA

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.6 olarak açıkladı.

AFAD SON DEPREMLER

KANDİLLİ SON DEPREMLER

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Anahtar Kelimeler:
deprem kandilli rasathanesi Muğla
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