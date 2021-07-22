Muğla açıklarında deprem (AFAD- Kandilli son depremler)

Muğla açıklarında saat 17.16'da bir deprem meydana geldi. AFAD, Datça'nın 41 km açığında meydana gelen depremin büyüklüğünü 4.2 olarak duyurdu.
AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada gelişmelerin takip edildiği belirtildi.
#DEPREM: Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 17.16'da 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.— AFAD (@AFADBaskanlik) July 22, 2021
Gelişmeleri takip ediyoruz.
➡️ https://t.co/cofXSua5Ud@DepremDairesi
Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.6 olarak açıkladı.
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