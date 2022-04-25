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Muğla açıklarında korkutan deprem! Birçok yerde hissedildi

25.04.2022 20:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'nın Datça ilçesinde saat 19.11'de 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Datça'nın yanı sıra çevredeki birçok mahalleden de hissedildi. İlk bilgilere göre herhangi bir olumsuz ihbar alınmadı.

Muğla açıklarında korkutan deprem! Birçok yerde hissedildi

Muğla’nın Datça ilçesi açıklarında Richter ölçeğine göre, 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

MERKEZ ÜSSÜ AKDENİZ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre saat 19.11’de merkez üssü Muğla'nın Datça ilçesine 171.41 kilometre mesafede Akdeniz’de 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Datça’nın yanı sıra kırsal Yazı, Yaka, Cumalı, Sındı ve Mesudiye mahallelerinde de hissedildi. Zeminden 13.40 kilometre derinlikte meydana gelen depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

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Anahtar Kelimeler:
deprem Datça
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