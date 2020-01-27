Muğla Akyaka sahilinde depremlerin ardından korkutan görüntü!

Hava sıcaklığının 15 derece ölçüldüğü "sakin kent" unvanına sahip Akyaka Mahallesi'nde sahile gidenler, suların çekildiği noktalarda denize doğru yürüyüş yaptı. Manisa ve Elazığ'da art arda meydana gelen depremlerin ardından denizin bu hafta ikinci kez çekilmesi bazı vatandaşlarda tedirginlik yarattı.

Depremlerin ardından korkutan görüntü!

Bazı vatandaşlar da suların çekilmesiyle ortaya çıkan adacıklara koydukları sandalyelere oturarak fotoğraf çektirdi.

Mahalle sakinleri bir haftada ikinci kez meydana gelen su çekilmesinin her yıl bu dönemlerde görüldüğünü söyledi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Su Ürünleri Temel Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Bahadır Önsoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sahildeki deniz suyu çekilmesinin gel-git olayından kaynaklandığını düşündüklerini belirtti.

"EN AZ 16 YIL GÖZLEM YAPMAK GEREKLİ" Çekilmenin bölgede o anki hava durumu ve rüzgardan da kaynaklanabileceğini vurgulayan Önsoy, "Gel-git esasen ay ve güneşin dünya üzerindeki çekim güçleriyle gerçekleşse de atmosferik basınç farkları, fırtına ile su kütlesinin büyüklüğü de çekilmede etkili olabiliyor. Bir bölgenin yüksek doğrulukta gel-git düzenini anlamak için en az 16 yıl gözlem yapmak gerekli." diye konuştu.

Önsoy, su çekilmesinin depremin habercisi olduğuna dair bilimsel bir veri bulunmadığını dile getirerek, denizlerde ya da deniz kıyısında oluşan depremlerden sonra su seviyesinde ani değişimler gözlenebildiğini kaydetti.

"DEPREMDEN ÖNCE DEĞİL SONRA OLUR" Tsunaminin de bu şekilde oluştuğuna işaret eden Önsoy, "Ancak bu olay, depremden önce değil sonra olur. Su çekilme ve yükselmelerini deprem habercisi olarak yorumlamak hem bilimsel bilgilerimize göre yanlış olur hem de insanları boş yere endişeye sürükler." ifadelerini kullandı.