Muğla, Aydın ve Antalya'da bayram namazı saat kaçta? Antalya, Muğla, Aydın bayram namazı saatleri...

Ramazan ayının son günü ve Arefe Günü bugün 12 Mayıs tarihinde idrak ediyor. Ramazan Bayramı'nın başlamasına saatler kala Muğla, Aydın ve Antalya'da bayram namazı saat kaçta sorusu merak ediliyor. Peki Muğla, Aydın ve Antalya'da bayram namazı saat kaçta?

MUĞLA, AYDIN VE ANTALYA'DA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA? ANTALYA, MUĞLA VE AYDIN BAYRAM NAMAZI SAATLERİ...

Muğla, Aydın ve Antalya'da yaşayan vatandaşlar bayram namazı saatlerini araştırmaya koyuldu. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Ramazan'a özel sitesinde bulunan duyuruya göre, illerin bayram namazı saatleri şu şekilde:

Muğla'da 06.31'de, Aydın'da 06.32'de, Antalya'da ise 06.23'de bayram namazı kılınacak. İstanbul'da bayram namazı bu sene saat 06.22'de kılınırken, Ankara'da 06.08'de, İzmir'de 06.34'de kılınacak.

KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da bayram namazı saat 06.14'te, Almanya'nın başkenti Berlin'de 05.57, İngiltere'nin başkenti Londra'da 05.54 ve Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da ise 05.58'de kılınacak.

Türkiye'deki diğer illerin bayram namazı saatleri ise aşağıdaki gibi olacak.

Adana: 06.04,

Adıyaman: 05.51,

Afyonkarahisar: 06.20,

Ağrı: 05.28,

Aksaray: 06.07,

Amasya: 05.55,

Ankara: 06.08,

Antalya: 06.23,

Ardahan: 05.27,

Artvin: 05.30,

Aydın: 06.32,

Balıkesir: 06.29,

Bartın: 06.07,

Batman: 05.39,

Bayburt: 05.38,

Bilecik: 06.20,

Bingöl: 05.40,

Bitlis: 05.34,

Bolu: 06.12,

Burdur: 06.23,

Bursa: 06.23,

Çanakkale: 06.34,

Çankırı: 06.04,

Çorum: 05.59,

Denizli: 06.28,

Diyarbakır: 05.43,

Düzce: 06.14,

Edirne: 06.30,

Elazığ: 05.45,

Erzincan: 05.42,

Erzurum: 05.35,

Eskişehir: 06.18,

Gaziantep: 05.56,

Giresun: 05.44,

Gümüşhane: 05.41,

Hakkari: 05.29,

Hatay: 06.02,

Iğdır: 05.24,

Isparta: 06.22,

İstanbul: 06.22,

İzmir: 06.34,

Kahramanmaraş: 05.56,

Karabük: 06.07,

Karaman: 06.12,

Kars: 05.26,

Kastamonu: 06.02,

Kayseri: 06.00,

Kırıkkale: 06.06,

Kırklareli: 06.28,

Kırşehir: 06.05,

Kilis: 05.57,

Kocaeli: 06.19,

Konya: 06.14,

Kütahya: 06.21,

Malatya: 05.50,

Manisa: 06.33,

Mardin: 05.42,

Mersin: 06.07,

Muğla: 06.31,

Muş: 05.36,

Nevşehir: 06.03,

Niğde: 06.05,

Ordu: 05.46,

Osmaniye: 06.00,

Rize: 05.36,

Sakarya: 06.17,

Samsun: 05.52,

Siirt: 05.36,

Sinop: 05.55,

Sivas: 05.52,

Şanlıurfa: 05.50,

Şırnak: 05.35,

Tekirdağ: 06.28,

Tokat: 05.53,

Trabzon: 05.39,

Tunceli: 05.43,

Uşak: 06.25,

Van: 05.29,

Yalova: 06.21,

Yozgat: 06.01,

Zonguldak: 06.10.



