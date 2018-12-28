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Muğla bacası hayat kurtarıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.12.2018 09:40 | Son Güncelleme

MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde yüzyıllardır kullanılan baca sistemi, yağmuru ve rüzgarı kesecek biçimde yapılan dikdörtgen şekli sayesinde tütmeyi engelleyerek karbonmonoksit gazından zehirlenmelerin önüne geçiyor.

Muğla bacası hayat kurtarıyor

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde yüzyıllardır kullanılan baca sistemi, yağmuru ve rüzgarı kesecek biçimde yapılan dikdörtgen şekli sayesinde tütmeyi engelleyerek karbonmonoksit gazından zehirlenmelerin önüne geçiyor.
Soğuk kış günleriyle bacadan kaynaklı soba zehirlenmelerinin sayısı artarken Muğla'da ise kentin sembolü haline gelen bacalar, yüzyıllardır kent halkını koruyor. Çok uzun yıllardır vatandaşların aynı baca sistemini kullandığına dikkati çeken Menteşe Belediye Başkanı CHP'li Bahattin Gümüş, üzeri kapalı ve geniş ağızlı bacaların oluklu kiremitle yapıldığını belirtti. Gümüş, "Muğla'nın simgesi haline gelen bacalar, özellikle yağmurda sert esen rüzgarı kesecek biçimde, dikdörtgen olarak yapılıyor. Dört tarafı açık olduğu için tıkanma ve tütmeyi engelliyor. Rüzgar nereden eserse essin Muğla bacası dumanı geriye üfürmez. Bu bizim bacamızın en önemli özelliğidir. Kurum tuttuğu zaman temizlenmesi gerekiyor. Belediye olarak düzenli bir şekilde denetimlerimizi yapıyoruz. Restorasyon çalışmalarında aslına uygun olarak bacalar yenileniyor" dedi.
İKLİM KOŞULLARINA UYGUN BACA
Türkiye'nin en çok yağış alan illerinden olan Muğla'da halk arasında 'Deli Memet' olarak adlandırılan poyrazla karışan yağmurun her yönden yağması halkın ihtiyacına göre bir baca şekillendirmesine neden olmuş. Muğla bacasının dört tarafının açık olarak yapılması baca tıkanmalarını ve soba tütmesini engelliyor. 28 yağlı kiremitle çok çabuk yapılabilen bacaların onarımı da kolay.

FOTOĞRAFLI

Muğla bacası hayat kurtarıyorMuğla bacası hayat kurtarıyorMuğla bacası hayat kurtarıyorMuğla bacası hayat kurtarıyor

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