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Muğla Belediye Başkanı Gürü’nden Fethiye Körfezi’nin kirliliği açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2019 16:52 | Son Güncelleme

İstanbul’da düzenlenen kurultay sonrası konuşan Muğla Belediye Başkanı Osman Gürün, gündeme oturan Fethiye Körfezi’nin kirliliği ve Karabağ Yaylası’nda durdurulan maden arama konusu ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.CHP’li 11 Büyükşehir Belediye Başkanı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ev sahipliğinde Sultanahmet Tunuslu Hayrettin Paşa Konağı’nda bir araya geldi.

Muğla Belediye Başkanı Gürü’nden Fethiye Körfezi’nin kirliliği açıklaması

İstanbul’da düzenlenen kurultay sonrası konuşan Muğla Belediye Başkanı Osman Gürün, gündeme oturan Fethiye Körfezi’nin kirliliği ve Karabağ Yaylası’nda durdurulan maden arama konusu ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
CHP’li 11 Büyükşehir Belediye Başkanı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ev sahipliğinde Sultanahmet Tunuslu Hayrettin Paşa Konağı’nda bir araya geldi. ‘Büyükşehir Belediye Başkanları Çalıştayı’ adı altında düzenlenen toplantıya Muğla Belediye Başkanı Osman Gürün de katıldı. Gürün, son günlerde sosyal medyada infial oluşturan Fethiye Körfezi’nin kirlenmesi ve Karabağ Yaylası’nda durdurulan maden arama konusu ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

“Amacımız kentte yaşayan insanlarımızın yaşam kalitelerini yükseltmek”
Muğla’daki kooperatifçilik çalışmalarına önem verdiklerini vurgulayan Muğla Belediye Başkanı Osman Gürün, “Konuştuğumuz konular ortak konularımız 11 Büyükşehir belediyesi başkanı olarak kendi aramızda istişarede bulunarak ortak konularımıza bir belediyenin ürettiği çözümü genelleştirip halkımıza daha iyi hizmet vermeye çalışmaktır. Amacımız aldığımız görev itibari ile kentte yaşayan insanlarımızın yaşam kalitelerini yükseltmek için acaba neleri nasıl ne şekilde yapmamız gerekiyor diye konuştuk. Tarımla ilgili konularda üreten yerler tüketen yerler meselesi var. Acaba biz bu dönemde özellikle Muğla’da kooperatifçilikle ile ilgili çalışmalara önem veriyoruz ve üretim kooperatifleri oluşturmaya çalışıyoruz” dedi.

“Kirlilik balık çiftlikleri, tarım ilaçları ve körfeze bakan kısımdaki turistik tesislerin arıtma tesislerinden ortak kaynaklanabilir”
Fethiye Körfezi kirliliği hakkında konuşan Gürün, “Bir konuyu incelerken ve tartışırken suçlu bulmak yerine sorunu çözmek ile ilgili bakmak gerekiyor. Bizim arıtmaya ithaf edildi ve denildi ki, ‘Arıtmadan kaynaklanıyor’ böyle bir şey söz konusu değil. Biz kendimiz ölçüm yapıyoruz ama aynı zamanda oradaki arıtılan su bakanlığın standartlarına uyup uymadığı kontrol edilmesi için bakanlığın kurmuş olduğu bir sistem var ve bu sistem ile çevrimiçi olarak bakanlığa gidiyor. Eğer siz arıttığınız suyu standartlara uygun olarak çıkaramıyorsanız o zaman bakanlık hemen ikaz ediyor. Şimdiye kadar ikaz almadık. Daha önce yapılmış olan bir takım incelemeler raporlar bu fosfor ve azotun artmasından kaynaklanıyor. Peki neden artıyor? Bunun için bir balık çiftlikleri var. Kullanılan tarım ilaçları var. Diğer körfeze bakan kısımda bulunan turistik tesislerin arıtma tesislerini var. Hepsinden ortak olarak kaynaklanabilir. Ölçümlü olarak bizden kaynaklanmadığı belli” diye konuştu.

“Kömür arama faaliyetini bir daha dönülmemek üzere ortadan kaldırılmasını istiyoruz”
Karabağ Yaylası’nda durdurulan maden arama konusu ile ilgili konuşan Gürün, “Maden İşleri Genel Müdürlüğü kanun ve yönetmelik gereği şurası maden işletmesi için usullerine göre size verebiliyor. Bununla ilgili ilçe belediyesi büyükşehir belediyesinin haberi yok. Oradaki imar planlarının buna uygun olup olmadığı ile alakalı bir bilgi yok. Bize bilgi verilmiyor. Ne zaman öğreniyoruz? Birisi gelip ‘Ben buraya sondaj açacağım’ diyor, bir şahısla anlaşıyor ve sondaja başladığı anda biz haber alıyoruz. Böyle bir şey olmaz. Biz kesinlikle orada sondajın ertelenmesini değil kömür arama ile ilgili faaliyetin bir daha dönülmemek üzere tamamen ortadan kaldırılmasını istiyoruz. O bölge üçüncü derecede doğal sit bütün kuralları var. Belediyeler olarak bir çivi bile çaktırmıyoruz. Aynı zamanda kentsel sit var. Bütün bu dokunun içerisinde hayal edin bir kömür ocağı. Toplam maliyete bakmak gerekiyor. Kömürden elde edeceğim değeri artı değer olarak alırken doğada Muğla’da sit bölgesinde oluşturacağım kirliliği ve toplam maliyeti değerlendirmem gerekiyor. Yaylamıza dokunmayın, yeşili karartmayın” dedi.

Muğla Belediye Başkanı Gürü’nden Fethiye Körfezi’nin kirliliği açıklaması

Muğla Belediye Başkanı Gürü’nden Fethiye Körfezi’nin kirliliği açıklaması

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