HABER

Muğla Büyükşehir 2 bin 597 tekneden atık topladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2019 14:55 | Son Güncelleme

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Muğla sahillerinde 20 aylık dönemde teknelerden 3 milyon 730 bin 147 litre atık su, 10 bin 924 litre sintine, 2 bin 201 litre atık yağ ve 79 bin 714 poşet katı atık topladı.Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden birisi olan Muğla bin 480 kilometre kıyı şeridine sahip.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Muğla sahillerinde 20 aylık dönemde teknelerden 3 milyon 730 bin 147 litre atık su, 10 bin 924 litre sintine, 2 bin 201 litre atık yağ ve 79 bin 714 poşet katı atık topladı.
Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden birisi olan Muğla bin 480 kilometre kıyı şeridine sahip. Türkiye’de mavi yolculuğun ilk duraklarından birisi olan Muğla’yı yılda yaklaşık 10 bin yerli ve yabancı tekne ziyaret ediyor.

3 milyon 730 bin 147 litre pis su toplandı
Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri Muğla sahillerini ziyaret eden teknelerden 6 tekne ile atık topluyor. Göcek ve Akyaka’da iki atık alım merkezine sahip Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri 6 tekne ve deniz araçlarıyla 2018, 2019 yılının 8 aylık dönemine kadar Muğla sahillerinde 2 bin 597 tekneye hizmet verdi. 20 aylık dönemde teknelerden 3 milyon 730 bin 147 litre atık su, 10 bin 924 litre sintine (gemi içinden sızan sularla makine ve kazan dairelerinden akan yağ yakıtları), 2 bin 201 litre atık yağ ve 79 bin 714 poşet katı atık topladı.

Başkan Gürün: “Muğla’mıza mavi ve yeşil çok yakışıyor”
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, “Muğla’nın zümrüt yeşili ormanlarının yanı sıra masmavi dantel gibi işlenmiş koyları var. Sadece Türkiye’nin değil Akdeniz’e kıyısı olan dokuz ülkeden de daha uzun kıyı şeridine sahibiz. Mavi yolculuğun başladığı, mavi ve yeşilin her tonunu cömertçe sergilediği bu güzellikleri korumak için Büyükşehir Belediyesi olarak var gücümüzle çalışıyoruz. Göcek ve Akyaka’da atık alım merkezlerimiz ve 6 teknemizle deniz araçlarından atık topluyoruz. Eşsiz koylarımızı korumak için tekne sayımızı ve atık alım merkezlerimizi arttırma çalışmalarımız devam ediyor. Marmaris Karacasöğüt için başvurumuz nihayet olumlu sonuçlandı. Önümüzdeki yaz Karacasöğüt’te de vatandaşlarımıza hizmet vereceğiz. Muğla’mızı mavi ve yeşili ile koruyarak geleceğe taşıyacak, çocuklarımıza daha yaşanır bir şehir emanet edeceğiz” dedi.

Muğla Büyükşehir 2 bin 597 tekneden atık topladı

Muğla Büyükşehir 2 bin 597 tekneden atık topladı

Muğla Büyükşehir 2 bin 597 tekneden atık topladı

Muğla Büyükşehir 2 bin 597 tekneden atık topladı

Muğla Büyükşehir 2 bin 597 tekneden atık topladı

Muğla Büyükşehir 2 bin 597 tekneden atık topladı

Muğla Büyükşehir 2 bin 597 tekneden atık topladı

Muğla Büyükşehir 2 bin 597 tekneden atık topladı

Muğla Büyükşehir 2 bin 597 tekneden atık topladı

Muğla Büyükşehir 2 bin 597 tekneden atık topladı

Muğla Büyükşehir 2 bin 597 tekneden atık topladı

Muğla Büyükşehir 2 bin 597 tekneden atık topladı

Muğla Büyükşehir 2 bin 597 tekneden atık topladı

Muğla Büyükşehir 2 bin 597 tekneden atık topladı

Muğla Büyükşehir 2 bin 597 tekneden atık topladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan imzaladı! İşte kesin korunacak hassas alanlar

Erdoğan imzaladı! İşte kesin korunacak hassas alanlar

Niğde'de komşu dehşeti! Anne, oğul ve kardeşe kurşun yağdırdı!

Niğde'de komşu dehşeti! Anne, oğul ve kardeşe kurşun yağdırdı!

Yemekteyiz'le tanınmıştı! MasterChef'ten elendi

Yemekteyiz'le tanınmıştı! MasterChef'ten elendi

Otoyollardaki hız sınırı ile ilgili önemli açıklama!

Otoyollardaki hız sınırı ile ilgili önemli açıklama!

Gri listedeki Sezer Işık ve kırmızı listedeki Gülüzar Tural öldürüldü

Gri listedeki Sezer Işık ve kırmızı listedeki Gülüzar Tural öldürüldü

Sancaktepe'de korkunç olay! Evden en son oğlu çıkmıştı!

Sancaktepe'de korkunç olay! Evden en son oğlu çıkmıştı!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Park kavgası katliama dönüştü! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Park kavgası katliama dönüştü! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

İstiklal Caddesi'nde dehşet saçan katilin annesi konuştu! 'Oğlum beni gördüğünde...'

İstiklal Caddesi'nde dehşet saçan katilin annesi konuştu! 'Oğlum beni gördüğünde...'

Hakkari'den acı haber: 1 asker şehit

Hakkari'den acı haber: 1 asker şehit

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e Ürdün Vadisi tepkisi!

Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e sert tepki!

Şule Çet davasında yeni gelişme! Olay yeri keşif raporu tamamladı

Şule Çet davasında olay yeri keşif raporu tamamladı

ABD'li komutanlar Korgeneral Stephen Twitty ve Thomas Bergeson Şanlıurfa'ya geldi

ABD'li komutanlar Şanlıurfa'da

Son dakika: Anayasa Mahkemesi 'Wikipedia yasağını' genel kurula sevk etti

Wikipedia yasağında yeni gelişme!

Diyarbakır'da oturma eylemi yaparken babasının ölüm haberiyle yıkıldı

Oturma eylemi yaparken aldığı haberle yıkıldı

İçişleri Bakanlığı'ndan 'hız sınırı' açıklaması

İçişleri Bakanlığından 'hız limiti' açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.