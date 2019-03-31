Muğla Büyükşehir adayı CHP'li Osman Gürün oyunu kullandı

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA) - MUĞLA Büyükşehir Belediye Başkanı ve Millet İttifakı'nın Muğla Büyükşehir Belediye adayı CHP'li Osman Gürün, oyunu kullandı. Gürün, "Adaylar arasında toplumu rahatsız edecek, bölecek ve gelecekte sıkıntıya sokacak hiçbir söylem olmadı" dedi.

Muğla Belediye Başkanlığı'nı 3 dönem, kent büyükşehir statüsüne kavuştuğunda da 1 dönem belediye başkanlığı yapan Millet İttifakı adayı CHP'li Osman Gürün, eşi Gülsüm Gürün ile oyunu kullanmak için Menteşe ilçesinin Düğerek Mahallesi'ndeki Şehit İbrahim Karaoğlanoğlu Ortaokulu'na geldi. Oyunu 1045 nolu sandıkta kullanan Gürün çiftini, CHP Muğla Milletvekilleri Mürsel Alban ve Süleyman Girgin, Menteşe Belediye Başkanı CHP'li Bahattin Gümüş ve partililer yalnız bırakmadı. Oy kullanma işleminin ardından gazetecilere değerlendirmede bulunan Başkan Gürün, "Muğla'ya yakışır bir seçim süreci geçti. Adayların hepsine çok teşekkür ediyorum. Ufak tefek bazı şeyler oldu. Onlar da duyulmaz, görülmez. Toplumu rahatsız edecek, bölecek, gelecekte sıkıntıya sokacak hiçbir söylem olmadı. İnsanlar düşüncelerini değerlendirecek, sonunda sandığa onu yansıtacak. Seçimin hayırlı olmasını temenni ediyorum. Toplumun bu seçimden sonra birbirlerine kenetlenerek tek yürek olarak sorunları birbirimizle konuşa konuşa, danışa danışa çözülmesini istiyorum. Gelecekle ilgili umut vermemiz gerekiyor. Ülkemizi aydınlık bir geleceğe doğru hep birlikte götüreceğiz. Bütün vatandaşlarıma seçim boyunca gösterdikleri ilgi için minnettarım" dedi.

FOTOĞRAFLI



