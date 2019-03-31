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Muğla Büyükşehir'de zafer CHP'li Osman Gürün'ün

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2019 23:44 | Son Güncelleme

MUĞLA'da resmi olmayan seçim sonuçlarına göre CHP'li Osman Gürün, Büyükşehir Belediye Başkanı oldu.

Muğla Büyükşehir'de zafer CHP'li Osman Gürün'ün

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA'da resmi olmayan seçim sonuçlarına göre CHP'li Osman Gürün, Büyükşehir Belediye Başkanı oldu.
Muğla'da 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin galibi Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı ve Millet İttifakı'nın CHP'li adayı Osman Gürün oldu.
OSMAN GÜRÜN KİMDİR?
1948 yılında Muğla'da dünyaya geldi. İlkokulu Muğla Atatürk İlkokulu'nda okudu. Ortaokulu İzmir Buca Ortaokulu'nda, liseyi İzmir Atatürk Lisesi'nde okudu. 1972 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. Aynı fakültede uzmanlık eğitimi almaya başladı ve 1976 yılında ortopedi ve travmatoloji uzmanı olarak mezun oldu. 1979 yılına kadar Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi Anabilim Dalı'nda baş asistan olarak çalıştı. 1979-1996 yılları arasında Muğla SSK Hastanesi'nde çalıştı. 1996 yılında SSK Hastanesi'nden ayrılarak Özel Yücelen Hastanesi'nde çalıştı. 1997 yılında emekli oldu. 1997 yılında emekli olduktan hemen sonra CHP Muğla Merkez İlçe Başkanlığı'na başvurarak parti üyesi oldu. 1998 yılında yapılan delege seçimlerinde Orhaniye Mahallesi'nden delege seçildi. 1999 yılında yapılan yerel seçimlerde yüzde 37'lik bir oy oranıyla CHP'den Muğla Belediye Başkanı seçildi. 10 yıldır Muğla Belediye Başkanlığı görevini yürüten Gürün, bu seçimlerde de kazanarak belediye başkanı oldu. Gürün, evli ve 2 çocuk babasıdır.

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