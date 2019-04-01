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Muğla Büyükşehir'de zafer CHP'li Osman Gürün'ün (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.04.2019 00:38 | Son Güncelleme

KUTLAMA YAPTI Muğla'da resmi olmayan sonuçlara göre, Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Osman Gürün başarısını, Menteşe Belediye Başkanı CHP'li Bahattin Gümüş ve partililer ile Cumhuriyet Meydanı'nda kutladı.

Muğla Büyükşehir'de zafer CHP'li Osman Gürün'ün (2)

KUTLAMA YAPTI
Muğla'da resmi olmayan sonuçlara göre, Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Osman Gürün başarısını, Menteşe Belediye Başkanı CHP'li Bahattin Gümüş ve partililer ile Cumhuriyet Meydanı'nda kutladı. Partililer tarafından yakılan meşaleler ile ortalık aydınlanırken, Başkan Osman Gürün'ü eşi Gülsüm Gürün yalnız bırakmadı. Yağmurlu havaya aldırış etmeyen partililer, seçim aracından çalınan şarkılarla eğlendi.
Osman Gürün, demokrasiye yakışır bir seçim süreci yaşandığını belirtip, "Kimse birbirini kırmadı. İnsanlarımız düşüncelerini sandığa yansıttı. Oy veren ya da vermeyen herkese teşekkür ediyorum. Değerli hemşehrilerimizden aldığımız görevle, yaşamaktan gurur duyduğumuz Muğla'mıza hizmet etmekten şeref duyuyoruz. Sevgi, saygı, hoşgörü ve güler yüzle hizmet anlayışı ile tüm Muğla'yı hizmetlerimizle kucaklamaya ve değer katmaya devam edeceğiz" dedi.
İLÇELERDE KAZANAN BAŞKANLAR
Muğla'nın ilçelerinde ise resmi olmayan sonuçlara göre seçimi kazananlar şöyle:
Datça'da CHP'li Abdullah Gürsel Uçar, Milas'ta CHP'li Muhammet Tokat, Bodrum'da CHP'li Ahmet Aras, Yatağan'da AK Parti'li Mustafa Toksöz, Kavaklıdere'de AK Parti'li Mehmet Demir, Menteşe'de CHP'li Bahattin Gümüş, Ula'da AK Parti'li İsmail Akkaya, Marmaris'te CHP'li Mehmet Oktay, Ortaca'da MHP'li Alim Uzundemir, Fethiye'de CHP'li Alim Karaca, Seydikemer'de AK Parti'li Yakup Otgöz, Dalaman'da AK Parti'li Muhammet Karakuş, Köyceğiz'de AK Parti'li Kamil Ceylan.

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)

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Muğla Büyükşehir'de zafer CHP'li Osman Gürün'ün (2)Muğla Büyükşehir'de zafer CHP'li Osman Gürün'ün (2)

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