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Muğla Büyükşehir'den atıkla mücadele

YAŞAM HABERLERİ  | 13.09.2019 10:37 | Son Güncelleme

MUĞLA Büyükşehir Belediyesi ekipleri, geçen sene ile bu yılın 8 aylık dönemine kadar kent sahillerindeki teknelerden 3 milyon 730 bin 147 litre atık su, 10 bin 924 litre sintine, 2 bin 201 litre atık yağ ve 79 bin 714 poşet katı atık topladı.

Muğla Büyükşehir'den atıkla mücadele

MUĞLA, (DHA) - MUĞLA Büyükşehir Belediyesi ekipleri, geçen sene ile bu yılın 8 aylık dönemine kadar kent sahillerindeki teknelerden 3 milyon 730 bin 147 litre atık su, 10 bin 924 litre sintine, 2 bin 201 litre atık yağ ve 79 bin 714 poşet katı atık topladı.
Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden Muğla, 1480 kilometrelik kıyı şeridiyle sahil kenti olarak öne çıkıyor. Türkiye'de mavi yolculuğun ilk duraklarından olan Muğla'ya, yılda yaklaşık 10 bin yerli- yabancı tekne geliyor. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, son 20 ayda, 2 bin 597 tekneye hizmet verdi. 3 milyon 730 bin 147 litre atık su, 10 bin 924 litre sintine, 2 bin 201 litre atık yağ ve 79 bin 714 poşet katı atık toplandı.
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Osman Gürün, "Muğla'nın zümrüt yeşili ormanlarının yanı sıra masmavi dantel gibi işlenmiş koyları var. Sadece Türkiye'nin değil Akdeniz'e kıyısı olan dokuz ülkeden de daha uzun kıyı şeridine sahibiz. Mavi yolculuğun başladığı, mavi ve yeşilin her tonunu cömertçe sergilediği bu güzellikleri korumak için Büyükşehir Belediyesi olarak var gücümüzle çalışıyoruz. Göcek ve Akyaka'da atık alım merkezlerimiz ve 6 teknemizle deniz araçlarından atık topluyoruz. Eşsiz koylarımızı korumak için tekne sayımızı ve atık alım merkezlerimizi arttırma çalışmalarımız devam ediyor. Marmaris Karacasöğüt için başvurumuz nihayet olumlu sonuçlandı. Önümüzdeki yaz Karacasöğüt'te de vatandaşlarımıza hizmet vereceğiz. Muğla'mızı mavi ve yeşili ile koruyarak geleceğe taşıyacak, çocuklarımıza daha yaşanır bir şehir emanet edeceğiz" dedi.

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Muğla Büyükşehir'den atıkla mücadeleMuğla Büyükşehir'den atıkla mücadeleMuğla Büyükşehir'den atıkla mücadele

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