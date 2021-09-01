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Muğla Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi'nde cinsel istismar! 3 çocuk gözaltına alındı

01.09.2021 10:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlüğü'nde 4- 5 yaşlarında iki çocuğun birbirlerine cinsel davranışlarda bulunduğu, olayın gerçekleşmesinden sorumlu, yaşları 12 ve 15 arasında değişen 3 çocuğun gözaltına alındığı belirtildi. Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Nadir Yağcı, “Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir” dedi.

Muğla Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi'nde cinsel istismar! 3 çocuk gözaltına alındı

Muğla Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlüğü ilk kabul biriminde 4 ve 5 yaşlarındaki 2 çocuğun birbirlerine cinsel davranışlarda bulunduğu öne sürüldü. Durumu fark eden görevliler kurumun yetkililerine bildirdi. Kurum yetkilileri de polise haber verdi. Gelen polis ekipleri, cinsel istismar olayından sorumlu olduğu belirtilen M.D.Ç. (15), B.F.Z. (15) ve S.Ş. (12) adlı çocukları gözaltına aldı.

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SAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Olayla ilgili Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Nadir Yağcı, olayla ilgili yazılı açıklama yaptı. Yağcı, açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"28 Ağustos tarihinde Muğla Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlüğü ilk kabul biriminde 2016 doğumlu A.Ö. ve 2017 doğumlu S.N.K'nin birbirlerine cinsel davranışlarda bulundukları ve çıplak vaziyette görüldükleri, söz konusu cinsel istismar olayının gerçekleşmesinden sorumlu kişilerin 2006 doğumlu M.D.Ç., 2006 doğumlu B.F.Z. ve 2009 doğumlu S.Ş. olduğu kurum amiri tarafından bildirilmesi üzerine öğrenilmiş ve derhal olayla ilgili soruşturma başlatılarak M.D.Ç., B.F.Z. ve S.Ş. gözaltına alınmıştır. Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

DHA

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cinsel istismar Muğla
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