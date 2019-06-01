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Muğla Cumhuriyet Başsavcısı, Mehmet Nadir Yağcı oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.06.2019 10:09 | Son Güncelleme

MUĞLA'nın Cumhuriyet Başsavcısı, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararnamesiyle Mehmet Nadir Yağcı oldu.

Muğla Cumhuriyet Başsavcısı, Mehmet Nadir Yağcı oldu

Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA) - MUĞLA'nın Cumhuriyet Başsavcısı, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararnamesiyle Mehmet Nadir Yağcı oldu.
HSK Birinci Dairesi'nce yayınlanan Adli ve İdari Yargı 2019 Yılı Ana 2019 Kararnamesi ile Adli ve İdari Yargıda 3 bin 722 hakim ve savcının yeri değişti. Kararnameyle 20 ilin başsavcısı değişti. Yeni yapılan atamalarda Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı görevini yürüten İlyas Yavuz, Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı'na, Burdur Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Nadir Yağcı ise Muğla'ya atandı.
MEHMET NADİR YAĞCI KİMDİR?
2001 yılında Sinop'un Boyabat ilçesinde hakim olarak göreve başlayan Mehmet Nadir Yağcı, Boyabat'ta 3 yıl hakimlik yaptıktan sonra sırasıyla Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde, Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde, Van merkezde, Tekirdağ merkezde Cumhuriyet Savcısı olarak görev yaptı. 4 Temmuz 2014 HSYK Kararnamesiyle Tekirdağ'a bağlı Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na atanan Mehmet Nadir Yağcı, 13 Haziran 2015'te ise Akhisar Cumhuriyet Başsavcısı olarak görevlendirildi. Evli ve 3 çocuk babası olan Yağcı, HSK'nın 3 Temmuz 2017 Yaz Kararnamesiyle Burdur Cumhuriyet Başsavcısı olarak atandı.
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Muğla Cumhuriyet Başsavcısı, Mehmet Nadir Yağcı oldu

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