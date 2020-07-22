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Muğla'da, 1,5 yıldır taciz edilen genç kızın sosyal medyadaki çağrısı çığ gibi büyüdü, şüpheli gözaltına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.07.2020 07:17 | Son Güncelleme

Muğla'nın Bodrum ilçesinde oturan Tuğçe Ç. (21), sosyal medyadan yaptığı paylaşım ile 1.5 yıldır N.Ş. (46) tarafından taciz edildiğini, ölüm korkusu ile sokağa çıkamadığını belirterek, yaptığı şikayetlerde ise 'temas edilmediği sürece bir şey yapılamayacağı'nın belirtildiğini duyurdu. Bu mesajla büyük destek gören Tuğçe Ç.'nin bir kez daha polise yaptığı şikayet üzerine şüpheli N.Ş. gözaltına alındı.

Muğla'da, 1,5 yıldır taciz edilen genç kızın sosyal medyadaki çağrısı çığ gibi büyüdü, şüpheli gözaltına alındı

Bodrum'da oturan Tuğçe Ç. (21), sosyal medyadan yaptığı paylaşım ile 1.5 yıldır saplantılı bir şekilde N.Ş.(46) tarafından taciz edildiğini duyurdu. N.Ş. tarafından sosyal medya üzerinde tehdit ve taciz edildiğini ifade eden genç kız, ölüm korkusu ile evden dışarıya çıkmaya korktuğunu ifade etti. Birçok kez şikayetçi olduğu N.Ş., sürekli serbest bırakıldığını ve 'temas edilmediği sürece bir şey yapılamayacağı' şeklinde açıklama yapıldığını ifade eden Tuğçe Ç., "Eğer başıma birşey gelirse değerli olacağım. Başıma bir şey gelirse bu Tweetleri yazmış diye sosyal medyada gündem yaparsınız" sözlerine yer verdi. Tuğçe Ç., paylaşımında yaşadığı endişeyi ve korkularını şu şekilde ifade etti:

"Bugün yaşanan ve kendi yaşadıklarımdan korktuğum için bunları yazacağım. Ben zarar görmek, ölmek istemiyorum! Benim de başıma bela olan sapık, ruh hastası ve gerçekten şizofreni olduğuna emin olduğum 46 yaşında N.Ş. isimli şahıs, beni kafasına takmış. Ailemi, çevremi rahat bırakmayan ve onlarca kez şikayetçi olduğum, mahkemeye çıktığım halde bana temas etmediği sürece suçsuz olduğu söyleniyor. Yani hiçbir şey yapılmıyor. Eğer başıma bir şey gelirse değerli olacağım. Başıma bir şey gelirse bu Tweetleri yazmış diye sosyal medyada gündem yaparsınız. Bu olay 1,5 yıldır devam etmekte, bütün bilgiler kanıtlar poliste. Bugüne kadar ağlayarak her gün karakola vs giderek yapabildiğim tek şey 2 kere uzaklaştırma alabilmek, 1 gece de nezarette yatmasını sağlayabildim. Her zaman sitemin önünden geçiyor, sokağa çıkamıyorum. Bu adamın ailesine ulaşıp yardım istediğimde dayısı bizim öyle bir yeğenimiz yok bundan sonra, dağa kaldırıp öldürün dedi. Ağabeyleri Bodrum'a gelip bir daha yapmayacak deyip tatil yapıp gittiler."

Tuğçe Ç.'nin bu paylaşımı, büyük destek gördü. Bu destek mesajlarında yapılan öneriler üzerine genç kız bir kez daha Bodrum Emniyet Müdürlüğüne giderek şikayetçi oldu. Tuğçe Ç.'nin şikayetinin ardından çalışma başlatan polis ekipleri, şüpheli N.Ş.'nin kaldığı adresi tespit etti. Ortakent Mahallesi'nde oturduğu öğrenilen N.Ş. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

DESTEK VERENLERE TEŞEKKÜR ETTİ

Tuğçe Ç., şikayetinin ardından şüphelinin gözaltına alındığını yine sosyal medya hesabından duyurarak, destek olan herkese teşekkür etti. Hala iyi insanların varlığının kendisine güç verdiğini belirten Tuğçe Ç. teşekkür mesajında şunları söyledi:

"Herkese sonsuz teşekkür ederim. Tanıyan tanımayan herkese yardımcı olabilmek için yazan herkese. Şu an da bir çözüm sürecine girildi. Umarım gerekli yerler görevini yapacak ve beni bu beladan kurtaracak. Hala iyi insanların olduğunu bilmek, görmek bana güç verdi, Tekrar teşekkür ederim."

'BUGÜN MAHKEMEYE ÇIKACAK, BEN DE POLİS MERKEZİNDE OLACAĞIM'

Tuğçe Ç., saat 06.00 sıralarında attığı son mesajında ise şüphelinin bugün adliyeye çıkarılacağını belirterek, "Merhaba yeni bir bilgi olduğunda paylaşım yapıyorum, kusura bakmayın lütfen. Şahıs bugün mahkemeye çıkacak, bende polis merkezinde olacağım. Tekrar ifade için ve bugün umuyorum sonuç belli olacak. Sizlerle de paylaşacağım, umarım her şey çok güzel olacak sayenizde" diye bilgi verdi.

Taciz suçlamasıyla gözaltına alınan N.Ş.'nin emniyette işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

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(DHA)

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