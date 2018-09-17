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Muğla'da 16 kaçak göçmen kurtarıldı, 2 göçmen öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2018 09:13 | Son Güncelleme

Bodrum açıklarında, kaçakları taşıyan bottaki 16 göçmen kurtarıldı, 2 göçmenin cansız bedenine ulaşıldı.

Muğla'da 16 kaçak göçmen kurtarıldı, 2 göçmen öldü

Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları, Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında denizde 8'i çocuk 16 düzensiz göçmeni kurtardı, 2 göçmenin cansız bedenine ulaştı. Kayıp olduğu değerlendirilen bir göçmeni arama çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA

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Muğla bodrum kaçak göçmen

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