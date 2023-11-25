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Muğla'da 16 yaşındaki çocuk annesinin boğazını bıçakla kesmişti: Cinayet sebebi pes dedirtti!

25.11.2023 18:23 | Son Güncelleme:
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde 16 yaşındaki D.D. isimli çocuk annesi Figen Bezmez'in boğazını bıçakla kesmişti. D.D.'nin annesini cinayet öncesinde annesini aradığı ortaya çıktı. Annesiyle görüşmesinde kan donduran cinayetteki sır perdesi aralandı.

Muğla'da 16 yaşındaki çocuk annesinin boğazını bıçakla kesmişti: Cinayet sebebi pes dedirtti!

Annesini öldüren çocuğun, cinayet öncesinde annesini arayarak, “D vitamini eksikliğim varmış kanımı aldılar. Ben de geleceğim bıçakla bileğini keserek senin kanını alacağım” dediği öğrenildi. Cinayet zanlısı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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ANNESİNİ BOĞAZINDAN BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRMÜŞTÜ

Olay, dün akşam saatlerinde Umurça Mahallesi Yaka Sokak üzerinde meydana geldi. 16 yaşındaki D.D. isimli çocuğunun Yaka Sokak'ta yaşadığı eve gelen annesi Figen Bezmez (47) çıkan tartışmanın ardından annesinin boğazını bıçakla kesti, vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı.

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Boğazından yaralı bir şekilde dışarı çıkan Figen Bezmez yere yığıldı. Arkadaşının yardım istemesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yapılan kontrollerde 2 çocuk annesi Figen Bezmez'in yaşamını yitirdiği belirlendi. D.D. polis ekiplerince gözaltına alındı. Olay esnasında kadının 12 yaşındaki çocuğun da evin içerisinde olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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KAN DONDURAN DETAY

D.D.’nin dün kan bağışında bulunduktan sonra kan değerlerinde D vitamini eksikliğinin olduğunu öğrenince kan bağışı yapmasını istediği annesini sorumlu tutarak annesiyle telefon görüşmesi yaptı. D.D. görüşmesinde annesine, "D vitamini eksikliğim varmış kanımı aldılar, ben de geleceğim bıçakla bileğini keserek senin kanını alacağım” dediği öğrenildi.

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Emniyetteki işlemleri tamamlanan D.D. adliyeye sevk edildi. Şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, D.D.'ye polis aracına kadar babasının eşlik ettiği ve oğluna moral vermeye çalıştığı görüldü. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Muğla Bodrum
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