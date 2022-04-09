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Muğla'da 2 yıldır kullanmadığı aracına otoyol geçiş ücreti geldi, şoke oldu: Parasızlıktan kullanmıyordum

09.04.2022 09:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da 2 yıldır kullanmadığı aracı için evine gelen ihlalli geçiş ihtarnamesi ile şoke olan Mehmet Bakır, aracının 17 Şubat 2022 tarihinde saat 12.02’de Manisa Akhisar gişesinden giriş yaptığı, aynı gün 18.25’de ise Bursa’dan çıkış yaptığı, geçiş ücretinin 157,5 TL, cezasının 600 TL, toplamda ise 787,5 TL geçiş ücreti cezası ile karşılaştı. Bakır, ''2 yıldır arabayı kullanmıyorum parasızlıktan. Sigortasını yaptırdım, vizesini yaptıramadım. Bir baktım ceza. Plaka doğru ama araba yanlış'' dedi.

Muğla'da 2 yıldır kullanmadığı aracına otoyol geçiş ücreti geldi, şoke oldu: Parasızlıktan kullanmıyordum

Muğla’da elektrik tesisatçılığı yapan Mehmet Bakır'ın, 2 yıldır evinin önünde park halinde duran, parası olmadığı için vizesini yaptıramadığı ve kullanmadığı aracının plakasına 787,5 TL otoyol geçiş ücreti ve cezası geldi. Yaklaşık bir buçuk ay önce evinin önünde park halinde duran aracı ile İzmir-Gebze otoyolundan geçiş ücreti ve cezası gelmesi sonrası Muğla adliyesine giden Mehmet Bakır, hem cezaya itiraz etti, hem de kullanılan plaka ile ilgili suç duyurusunda bulundu.

''PARASIZLIKTAN ARABAYI KULLANMIYORUM''

Otoyol geçiş ceza ihtarnamesini görünce şoke olduğunu belirten Bakır, “Benim arabamın 2 yıldır vizesi yok. İstanbul-Bursa hattına gitmiş. 787 lira ceza gelmiş. Benim arabam yola çıkacak olsa önce vizesini yaptırırım. 2 yıldır arabayı kullanmıyorum parasızlıktan. Sigortasını yaptırdım, vizesini yaptıramadım. Dün eve geldim bir baktım ceza. Plaka doğru ama araba yanlış. Sahte plaka yüzde 99. Ya başka bir yerde kullanıldıysa, terörde kullanıldıysa, cinayette kullanıldıysa, ya FETÖ kullandıysa? Ben nasıl aklayacağım kendimi. Hiçbir şekilde aklayamam.

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''787 LİRA CEZA ŞU PARASIZLIKTA ÇOK ZOR''

Adliyeye gittim ve suç duyurusunda bulundum; aracı kim kullandıysa, bu araç kiminse, resimde görülen araç kiminse. Çünkü benim plakamı kullanıyor. Nerede kullandın? Birini mi öldürdü, birini mi götürdü, terör örgütüne bir şey mi götürdü? Plaka doğru, ama araç yanlış. Zaten aracın yanlış olduğu Emniyetteki kayıtlardan da bakılsa 2 yıldır vizemin olmadığı belli, görünüyor. Aracı çıkaramam, yolda yürütemem. Yürütsem dünya ceza yiyeceğim. Ceza yemeyeyim derken, şimdi 787 lira ceza şu parasızlıkta bana çok zor.

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Otoyol şirketine aradım, araştırıp bakacağız dedi. Emniyete gittim ‘Otoyol şirketine başvuracaksınız’ dedi. En son adliyeye gittim ve aracın benim olduğunu, plakanın doğru olduğunu ama plakanın sahte olarak kullanıldığını, kim kullandıysa, hangi araçta takılı ise şikayetçiyim diye belirttim ve savcılığa suç duyurusunda bulundum” dedi.

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