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Muğla'da 3 hektarlık alanı yakıp, bir de selfie çektiler!

10.06.2022 09:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da sazlık alanda çıkan yangınla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. 3 şüphelinin sazlıkta yetişen kamışları kesip, işleyerek geçimlerini sağladıkları ve aralarında husumet bulunduğu belirtildi. Şüphelilerin husumet nedeniyle birbirlerinin destelenmiş kamışlarını yaktığı belirlendi. Şüphelilerden Davut A.'nın yangını çıkardıktan sonra selfie yaptığı ortaya çıktı.

Muğla'da 3 hektarlık alanı yakıp, bir de selfie çektiler!

Muğla'nın Ortaca ilçesi Dalyan Mahallesi Karadağ mevkisindeki sazlıkta 8 Haziran'da saat 11.00 sıralarında yangın çıktı. İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. 3 uçak ve 1 helikopterle alevlere müdahale edildi. Bölgedeki yangın, 6 saatlik çalışma ile söndürüldü. Yangında 3 hektarlık alan zarar gördü.

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HUSUMET NEDENİYLE YAKMIŞLAR

Yangının çıkış nedenini araştıran İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgeden son olarak 2 kamyonet ile ayrılan Aslan D., Cihan B. ve Davut A.'yı gözaltına aldı. 3 şüphelinin sazlıkta yetişen kamışları kesip, işleyerek geçimlerini sağladıkları ve aralarında husumet bulunduğu belirtildi. Şüphelilerin husumet nedeniyle birbirlerinin destelenmiş kamışlarını yaktığı belirlendi.

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YAKIP SELFIE ÇEKMİŞ

Öte yandan Davut A.'nın incelenen cep telefonunda yangını çıkardıktan sonra selfie yaptığı görüntüler ortaya çıktı. Şüphelilerin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

(DHA)

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