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  4. Muğla'da 34 plaka araç ortalığı ayağa kaldırdı! 'Biraz saygı İstanbullu'

Muğla'da 34 plaka araç ortalığı ayağa kaldırdı! 'Biraz saygı İstanbullu'

04.08.2022 15:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da pazar yeri girişine araç bırakılması vatandaşların tepkisini çekti. Aracın üzerine yazı yazanlardan biri, ''İstanbullu, ailecek çok sevdik sizi. Sizler olmasanız biz ne yaparız? İstanbul'' notunu bırakırken, başka biri kaportaya, ''Biraz saygı. Herkes size dua ediyor'' yazdı.

Muğla'da 34 plaka araç ortalığı ayağa kaldırdı! 'Biraz saygı İstanbullu'

Datça ilçe merkezine 25 kilometre mesafede, kırsal Yaka Mahallesi Palamutbükü sahilindeki tatilcilerin ve bölgede yaşayan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her hafta perşembe günleri kurulan pazar yerinin girişine bir sürücünün otomobilini gelişigüzel park etmesi tepki çekti. Sahibine ulaşılamayan 34 plaka otomobil, saatlerce pazar yerinin girişinde kaldı.

''SİZLER OLMASANIZ BİZ NE YAPARIZ? İSTANBUL''

Bir kişi aracın kaportasına, keçeli kalemle 'Biraz saygı. Herkes size dua ediyor' diye yazarak tepkisini dile getirdi. Bir başka kişi ise otomobilin üzerine, 'İstanbullu, ailecek çok sevdik sizi... Sizler olmasanız biz ne yaparız? İstanbul...' yazılı not bıraktı.

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(DHA)


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Muğla
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